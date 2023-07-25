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【高息定存】創興上調3個月定存息最高4.4厘，大新4.1厘

25/07/2023

　　再有本地銀行上調港元定存利率搶佔資金，創興及大新銀行均提高定存息至4厘或以上。當中，大新銀行調高VIP客戶的定存利率，VIP客戶以新資金透過分行辦理，起存金額20萬元起，3個月息上調至4厘；若起存金額達100萬元，3個月存息則達4.1厘。

 

（創興Facebook截圖）

 

創興定存最少5000元亦有4.1厘息

 

　　創興的全新客戶，完成兩個指定項目，包括開立網上銀行、成功申請信用卡或完成投資風險評估文件，透過分行存入新資金50萬元起，3個月定存息升至4.4厘，名額先到先得。

 

　　而全新「悅秀理財」客戶透過分行成功開立網上戶口，以及開立投資戶口，以新資金存入100萬起，6個月息亦有4.3厘，名額先到先得。

 

　　如資金有限，可以最少5000元承做3個月定存，客戶透過網上銀行以新資金辦理，可享4.1厘息；若以最少10萬元承做3個月定存，不論新舊客戶在分行辦理，亦可享4.1厘息。

 

　　另外，據報滙豐為特選大戶優惠再加碼，繼上月3個月存息突破5厘後，最新加至5.15厘，6個月更高達5.21厘。該息率入場費50萬元，新舊資金均適用。

 

　　表列各大銀行定存息率：
http://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/depositrate_hkd.php

 

撰文：經濟通採訪組

 

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