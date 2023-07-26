恒指首級阻力百天線，若不跌穿萬九關走勢仍偏好

嘉賓：資深財經分析師 熊麗萍

內地中央政治局會議重點出爐，恒指高開高走，最多升近800點，收報19434點，成交逾1400億銀，為一個半月以來最多。北水近期低買高沽，今日亦錄得淨流出，大市升勢可否持續續？政治局會議中，特別提到要適時調整優化房地產政策，但並未有再重申「房住不炒」，進一步釋出寬鬆政策訊號，內房股應聲反彈，當中藍籌內房碧桂園(02007)同龍湖(00960)分別急升逾一成八同兩成半。未來推出大規模提振內房政策機會有幾大？要全面拯救內房仲欠缺何因素？會議首次提出要「活躍資本市場」，希望優化資本市場、構建「願意來、留得住」市場環境，引導中長期資金增加投資比重。雖然內地對科網股監管轉趨常態化，但經濟復甦不似預期，如何提振投資者信心？

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