貿易通電商物流方案連接電商平台 為第三方物流服務供應商促進訂單管理及發貨效率

貿易通秉承客戶的信任及以科技為本的核心，致力引領香港數碼發展。

（由左至右：貿易通供應鏈應用方案副總裁鄭耀明先生、執行董事及營運總監鍾順群女士及供應鏈應用方案總經理李錫浩先生）

貿易通電商物流方案連接電商平台 為第三方物流服務供應商促進訂單管理及發貨效率

疫情大大改變人們的消費模式，令商家紛紛拓展網上銷售業務，加速電商平台的發展。香港政府數字顯示，2022年零售業網上銷售價值估計為346億元，較前一年同期升超過兩成。電商大行其道，對物流服務亦衍生龐大需求，驅使物流服務供應商對其物流服務進行優化及升級，以求在競爭激烈的電商物流市場中分一杯羹。

連接多個大型電商平台系統 一個介面管理多渠道訂單

雖然電商的興起帶來新的商機，但不少傳統物流服務供應商面對管理老化和人手短缺等問題，加上對科技認知不足而對數碼轉型卻步，以致未能升級其物流服務，以迎合電商追求效率和用戶體驗的需要。為把握電商物流機遇，有第三方物流服務供應商採用了貿易通提供的一站式電商物流方案，以支援其發展提供給電商的物流業務。方案應用雲端倉庫管理系統及運輸管理系統，將倉庫營運及車隊配送排程電子化，並可連接多個大型電商平台處理訂單發貨及追蹤運輸實況，於一個介面即時管理多渠道訂單，既能提升物流服務供應商的營運效率，亦能提供更優質的服務給電商。

貿易通供應鏈應用方案總經理李錫浩表示：「我們的倉庫管理系統是目前市場上少有能連接多個電商平台的同類系統，針對電商行業的獨特性及對發貨效率的極高要求，我們打造了此方案讓第三方物流服務供應商能提供卓越的服務予電商，同時能吸納更多電商客戶使用其服務。」

貿易通電商物流方案效益

為物流服務供應商： 為電商： 提升倉庫日常營運吞吐量50% 一站式電子管理訂單，減少人為出錯 減少倉庫所需空間25% 加快發貨效率，提升銷售體驗及客戶滿意度 減少倉庫人手需求15% 實時掌握庫存和貨物流動狀況 減少賬單處理時間80% 銷售數據有助制定業務策略

累積多年物流業領域知識 助貿易通全面掌握客戶痛點

貿易通的智能供應鏈應用方案均自主研發，經由經驗豐富的專業團隊為客戶業務流程進行諮詢及分析，從而度身訂造方案，以切合客戶的業務需要。貿易通執行董事及營運總監鍾順群表示：「憑藉超過25年提供政府電子貿易服務給我們數以萬計的龐大客戶群經驗，貿易通團隊累積豐富物流業領域知識，充分掌握物流服務供應商的需要及面對的痛點，我們的角色是幫助物流服務供應商掃除有關技術上的疑慮及問題，能讓它們輕鬆及安心地實現數碼轉型。」





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電話︰+852 2599 1771 電郵︰supplychain@tradelink.com.hk

（特刊）

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