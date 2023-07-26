《神州經脈》秦剛免職王毅再任外長，存量房貸利率見鬆動，滬指跌

政治局會議為股市帶來刺激後，市場關注會否有可行政策跟進。市場氣氛恢復冷靜，滬深股市今日（26日）即回吐，在互聯網、軟件、汽車、石油等板塊領跌下，滬綜指全日跌0.26%，報3223.03點，深成指走低0.47%，創業板指軟0.08%。

（資料圖片）

交投急降溫，兩市全日成交7922億元（人民幣．下同），按日下跌16.4%，陸股通淨流入約5億元，較上日大幅收縮。

人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日低開低走，盤中一度跌破7.16關口，收報7.1514，較上個交易日4時30分收盤價跌149點子。全日在7.1461至7.1631之間波動。

中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報7.1295，較上個交易日升111點子，五連升，創6月19日以來上個逾一個月新高，上個交易日報7.1406。

今日新聞精選

1. 全國人大常委會25日表決決定，免去秦剛兼任的外交部部長職務，任命王毅再出任外交部部長。白宮表示，華府致力深化與中方的溝通渠道，以防出現任何誤解或誤判，這一點未有任何改變。美國國務卿布林肯表示，不論誰出任中國外長，他都會與對方一同合作；他並希望秦剛一切安好。日本官房長官松野博一表示，期望與包括王毅在內的中方各層級保持密切溝通。另全國人大常委會表決決定，免去易綱的人民銀行行長職務，任命潘功勝為人行行長。2018起出任人行行長的易綱，已屆65歲退休年齡。現年60歲的潘功勝擔任人行副行長11年，其中7年兼任外匯局局長，本月初出任人行黨委書記。

2. 中國證監會召開2023年系統年中工作座談會，期間提到中央政治局會議「要活躍資本市場，提振投資者信心」的論述，稱中證監系統要從投資端、融資端、交易端等方面綜合施策，協同發力，確保黨中央大政方針在資本市場領域不折不扣落實到位；會議又提到，要科學合理保持IPO、再融資常態化，統籌好一二級市場動態平衡；堅持股債聯動，繼續保持房企資本市場融資渠道穩定；加緊推動消費基礎設施等新類型公募REITs項目落地；強化會計師事務所、律師事務所等中介機構把關責任，加大對第三方配合造假懲治力度等。

3. 武漢市應急管理局所屬武漢市地震監測中心部分監測設備遭受境外具政府背景黑客組織網絡攻擊，初步證據顯示，網絡攻擊來自美國。中國外交部發言人毛寧在外交部例行記者會上回應稱，事件嚴重威脅中國國家安全。中方譴責相關不負責任的行為。與此同時，美方近日接連指控中國黑客入侵美國和歐洲政府機構的電子郵件帳戶，包括美國商務部長雷蒙多。毛寧表示，武漢黑客事件中方客觀專業陳述的是基本事實，同美方對華的攻擊抹黑有著本質的區別。雷蒙多近日在一場公開活動中表示，她計劃今年夏末訪華。另據《路透》報道，美國參議院以壓倒性多數票通過《國防授權法》（NDAA）一項修正案。該修正案將要求美國公司向聯邦機構通報其對中國半導體和人工智能等技術的投資情況。

4. 人行貨幣政策司司長鄒瀾日前表示，支持和鼓勵商業銀行與借款人自主協商變更合同約定，或以新發放貸款置換原來的存量貸款。房貸利率下調意味著銀行最優質資產的收益下降，銀行業界仍然以觀望態度居多，不過廣州有股份制銀行率先出招。據《南方日報》報道，興業銀行廣州分行針對存量按揭客戶給予1年期的利率優惠券。興業銀行回應官媒《上證報》稱，該舉措目前僅在廣州分行下轄若干支行創新試點，並未大量推廣。

5. 據CNBC報道，當地時間7月21日，印度財政部向印度議會通報，小米、vivo、OPPO等多家中國主要智能手機製造商逃避關稅，並在印度非法匯款了至少800億盧比（約76.3億港元），而印度稅務機關只追回逃稅總額的18%。CNBC引述印度官方文件顯示，2019至2023年期間，小米累計逃稅總額約113.8億盧比；2017年至2021年間，OPPO逃避關稅價值達到440.3億盧比；vivo亦被查出約287.5盧比逃稅總額。

6. 今年第六屆進博會將於11月5日至10日在上海召開，今年國家展將回歸線下並設立主賓國。中國國際進口博覽局黨委書記孫成海今日在記者會上表示，今年進博會企業展規模基本穩定，將延續食品及農產品、汽車、技術裝備、消費品、醫療器械及醫藥保健、服務貿易六大展區設置。目前，簽約展覽面積已超過36萬平方米，達到預期目標。今年中國館展覽面積由此前的1500平米增至2500平方米，規模為歷屆之最，將重點展示中國推進高水平開放和高質量發展的最新成果，吸引「投資中國」。

7. 大公國際、惠譽、穆迪等境內外評級機構近日調整了萬達商管評級，其中惠譽更在兩個星期內三度調降其長期外幣發行人違約評級。大連萬達商業管理集團股份有限公司近日接連發布關於公司評級調整的公告，強調截至公告披露日，公司經營情況穩定，盈利能力狀況良好。另中國四大資產管理公司（AMC）之一的中國東方表示，截至2023年6月末，累計開展47個房地產風險化解項目，推動保障3.68萬套商品房按期交付，協助解決6.69億元農民工工資和上游材料供應商60.02億元欠款支付問題，帶動貨值約1412.91億元項目復工復產。

8. 超強颱風「杜蘇芮」逐漸靠近華南沿岸，中央氣象台今日發布最高級別的紅色颱風預警，預計杜蘇芮今晚至明早移入南海東北部，然後逐步逼近福建福清至廣東惠來一帶，並將於周五（28日）上午在上述沿岸地區登陸，最大可能在福建晉江到閩粵交界登陸。福建省氣象台已將颱風預警提升為Ⅱ級，並發布Ⅱ級暴雨預警。福建離島平潭已啟動防颱風應急響應，停航、停課，部分濱海景區停止開放。廣東汕頭離島南澳島雲澳漁港的漁船已全部回港避風，島上遊客車輛有序離島，南澳大橋亦將適時關閉。

撰文：經濟通中國組

etnet榮膺HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁設計嘉許計劃」三項金獎！► 了解詳情