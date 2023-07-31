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輕鬆Trade．全球飛！大抽獎 贏環遊世界雙人機票

31/07/2023

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環遊世界可能是不少人的Bucket List之一，現在只要參與中銀香港證券服務推出的「輕鬆Trade.全球飛！大抽獎」，就有機會一邊累積財富，一邊讓環遊世界夢想成真！除咗環遊世界機票外，亦有其他豐富獎賞，包括東京、曼谷來回機票及Rosewood Hong Kong HK$800禮品券，無論留港定遊埠，都讓您享受人生！

「輕鬆Trade.全球飛！大抽獎」
由即日起至2023年9月30日，中銀香港「私人財富」/「中銀理財」客戶完成1次指定股票交易*即可自動參加大抽獎，贏取以下豐富獎品：

大獎：環遊世界雙人商務客位機票 (名額一個)
二獎：東京雙人經濟客位來回機票 (名額一個)
三獎：曼谷雙人經濟客位來回機票 (名額一個)

是次活動參加辦法非常簡單，只要成為中銀香港的「私人財富」或「中銀理財」證券客戶，完成指定股票交易，即可自動獲得抽獎機會，毋須另行登記。每完成一筆合資格交易即享抽獎機會一次，抽獎機會不設上限，只要客戶多次完成合資格交易，獲得獎品的機會就會越大！

參加大抽獎的入場門檻輕鬆，只需買入/賣出一筆港股、A股或美股交易，或者買入或賣出一筆碎股交易。

立即行動，同摰愛飛遍全世界，製造難忘回憶！

投資慢活賞
豐富活動獎品浪接浪，「私人財富」/「中銀理財」客戶新證券賬戶結餘達HK$10,000或以上，即可額外享HK$800 Rosewood Hong Kong禮品卡。

開戶賞
此外，所有成功開立證券賬戶的客戶均可享開戶賞，包括：首3個月港股、A股及美股買賣免佣，同時完成一次指定股票交易，更可享HK$50 Pacific Coffee禮券。

立即開立「私人財富」/「中銀理財」
透過手機開戶，即開即用，24小時滿足您支付、儲蓄、理財、保障等全面銀行服務。

立即行動：https://bit.ly/43My6eK

投資涉及風險。上述產品、服務及優惠受條款及細則約束。

以上資料由客戶提供。

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中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 31/07/2023 11:26
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 31/07/2023 11:26
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 31/07/2023 11:10
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