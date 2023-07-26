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【收市短打】港股回吐成交再次縮至千億以下 是否有足夠動力再上一級？郭思治：視乎資金入市態度（有片）

26/07/2023

嘉賓：香港股票分析師協會副主席　郭思治

 

　　受惠內地中央政治局會議釋出更積極的政策基調，港股昨（25日）一口氣重返萬九關。市場觀望今晚（26日）美聯儲議息。港股今日小幅回吐，仍守住250天牛熊分界線（現處19325）。恒指低開93點後跌幅一度縮窄，見19404點全日高，之後大市沽壓再現，收市跌69點或0.36%，報19365。大市全日成交縮至不足875億元。郭思治認為，7月港股只剩下3個交易日，逐漸受即月期指轉倉及結算等相關活動所主導。從形態上看，本月大市暫仍屬先低後高。恒指技術上已重返10天、20天、50天及250天線，單從此點看，大市此刻已暫時擺脫反覆欲試底的格局，至於恒指能否上試本月14日之高位19534點及100天線（現處19580點），需視乎資金之入市態度而定。不過郭sir提醒，今年初至今，恒指每月高位仍然是級級向下，7月走勢暫仍反覆於下降軌之中，嚴格而言，恒指一日仍未能突破此下降軌，大市之走勢仍會持續反覆偏軟，投資者宜先做好風險管理。

 

　　立即去片：https://youtu.be/Sd6v-IJ3WUc

 

 

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