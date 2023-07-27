郭思治：期結日臨近，料恒指今明兩日現技術突破，短線成交或回升

嘉賓：香港股票分析師協會副主席 郭思治

聯儲局一如市場預期加息25點子，主席鮑威爾會後雖無明確表明今次是否年內最後一次加息，惟強調9月有加息可能，並重申年內不會減息。息口未見頂，是否市場預期之內？現時美國通脹已回落至3％，相比七大工業國（G7）其他國家而言，控制通脹力度較好？預計還需時多久才能達至局方2％目標？港股上日（26日）跌市下成交弱，反為市底強勁訊號？現僅為健康調整而非新浪之始？據外電報道，螞蟻正計劃重組將剝離部分非核心業務，為重啟在香港首次公開招股（IPO）鋪路。曾來港上市失敗的螞蟻，這次捲土重來只是「無辦法中的辦法」？如何判斷對阿里巴巴(09988)的影響？若重新上市成事，現市況又能消化螞蟻龐大的集資額嗎？濠賭股上日逆市造好，下半年賭收達標無難度？全年賭收目標是否過分保守？

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