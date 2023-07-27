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小鵬高開15%，大眾汽車注資7億美元成第三大股東

27/07/2023

　　小鵬汽車(09868)競價上限高開，現價升14.96%，報69.55元，該股成交約49萬股，涉資3407萬元。


　　德國汽車製造商大眾汽車集團計劃向小鵬汽車投資7億美元，聯合在中國開發電動汽車。大眾汽車表示，與小鵬汽車計劃至少推出兩款新的電動車型，首款車型預計將於2026年上市。消息觸發小鵬汽車美股隔晚一度狂飆逾40%，收市漲26.7%，報19.46美元。
　
配股完成後大眾持股量近5%
　
　　小鵬汽車公布，協議向大眾汽車(中國)配發(以A類普通股為形式)股份，佔擴大已發行及在外流通的股份總數的4.99%，作價每股美國存託股15美元，以每股存託股代表兩股A類普通股，相當於每股A類普通股58.6港元，比該股昨日在香港聯交所收市價折讓約3.2%，預期總代價約7億美元現金。


　　交易完成後，大眾汽車集團將獲得一個小鵬汽車董事會觀察員席位。大眾集團也將排在何小鵬、阿里巴巴(09988)之後，成為小鵬汽車第三大股東。
　
*氣氛帶動車股全線造好*
　
　　蔚來(09866)升10.55%，報102.2元，以現價計，該股暫連升4日，累計升幅25.32%；理想汽車(02015)升4.1%，報155元；比亞迪(01211)升1.58%，報270元；零跑汽車(09863)升4.22%，報44.5元；吉利汽車(00175)升1.39%，報10.18元。


　　現時，恒生指數報19502，升136點或升0.71%，主板成交16.31億元。國企指數報6619，升70點或升1.07%。恒生科技指數報4296，升77點或升1.83%。


　　即月期指新報19524，升149點，高水22點。即月國指期貨報6623，升72點，高水4點。即月科指期貨新報4304，升85點，高水25點。

 

撰文：經濟通市場國金組
　

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