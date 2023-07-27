  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

經絡:加息對業主影響及衝擊有限，年內減息機會不大

27/07/2023

　　美聯儲宣布加息0.25厘，符合巿場預期，聯邦基金利率提升至5.25厘至5.5厘，即升至2001年1月以來的22年半新高。聯儲局由去年3月份開始累計加息11次，合共加5.25厘。


　　經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，聯儲局去年開始透過連續多次大手加息作打擊通脹，美國最新6月份CPI進一步跌至3%，但與目標2%仍有差距，加上近月就業數字保持強勁，失業率仍維持低水平，聯儲局主席鮑威爾在議息會議後更表示不排除9月再次加息的可能，相信年內調頭減息的機會不大，年內聯邦基金利率將繼續維持高水平一段時間，視乎未來通脹及經濟數據。


　　香港方面，滙豐銀行宣布跟隨加息，由明日(28日)開始，該行最優惠利率(P)將由5.75厘上調0.125厘至5.875厘，創自2008年1月(6厘)後即15年半新高，而滙豐自2022年9月開始共加息5次，累計達0.875厘。


　　曹德明認為，香港銀行再調升P已符合以下3項條件，包括港美息口差距進一步擴寬；套息交易持續，銀行結餘跌至500億元以下水平；以及一個月HIBOR處於高水平。今日一個月HIBOR報5.25厘，創2007年10月18日後即逾15年半新高，而HIBOR已連續2個半月維持4厘以上水平，銀行結餘現時維持約447億元的低水平，加上今次美國再次加息0.25厘，加息條件形成下，金管局即日宣布將貼現窗基本利率進一步上調0.25厘至5.75厘，因此銀行亦根據自身資金狀況以及公司策略而上調P。


　　曹德明表示，是次滙豐銀行加息幅度輕微，新造H按計劃的封頂息率雖增至3.625厘，對比經絡按揭逾32年的平均按揭息率指數(MMI)4.86厘，現時息率屬正常水平。而市場對相關消息早有心理準備，大部份香港業主的還款能力穩健，置業時須接受壓力測試，防守力強，是次加息對業主的影響及衝擊亦有限，惟有意置業人士仍要留意息口走勢及市場環境變化，衡量自身負擔能力才入市。

 

撰文：經濟通採訪組

etnet榮膺HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁設計嘉許計劃」三項金獎！► 了解詳情

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

09868

小鵬汽車－Ｗ

81.000

異動股

00020

商湯－Ｗ

1.800

異動股

01919

中遠海控

7.950

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 09868 小鵬汽車－Ｗ
  • 81.000
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 1.800
  • 01919 中遠海控
  • 7.950
  • 09866 蔚來－ＳＷ
  • 104.800
  • 09888 百度集團－ＳＷ
  • 145.700
股份推介
  • 02331 李寧
  • 43.100
  • 目標︰$51.50
  • 00762 中國聯通
  • 5.680
  • 目標︰$5.80
  • 00839 中教控股
  • 6.680
  • 目標︰$7.00
  • 02618 京東物流
  • 12.920
  • 目標︰$13.70
  • 03918 金界控股
  • 4.780
  • 目標︰$5.20
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 343.800
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 95.450
  • 00005 滙豐控股
  • 64.950
  • 00001 長和
  • 48.550
  • 00388 香港交易所
  • 308.000
報章貼士
  • 01167 加科思－Ｂ
  • 4.290
  • 目標︰--
  • 02883 中海油田服務
  • 9.150
  • 目標︰$10.50
  • 03888 金山軟件
  • 32.250
  • 目標︰$40.00
熱炒概念股
即時重點新聞

27/07/2023 16:23  《盤後部署》恒指上望20500目標未變，金沙32元料有阻力

27/07/2023 16:11  恒指升273點收報19639，碧桂園升12%，碧服升逾9%

27/07/2023 15:30  三隧8.2實施633收費方案，西隧8.6東隧8.27改易通行

27/07/2023 14:40  【美鷹加息】尚渤：美國9月仍可能加息，憂經濟或陷衰退

27/07/2023 16:19  【內房困局】據報萬科與萬達糾紛和解，萬達商管涉及股權將被解凍

27/07/2023 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入７７﹒８３億元，買盈富沽騰訊

27/07/2023 08:23  【大行炒Ｄ乜】九毛九遭大行削目標，啤酒股齊遭滙證降目標價

21/07/2023 13:11  《嚟緊炒Ｄ乜》微創醫療圓底回升現突破，中線有望見２７銀

27/07/2023 11:41  《財資快訊》美電跌報７﹒７９５５，六個月拆息較上日升１０基點

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

【收市短打】港股突然好景飆273點企穩100日線，李澤銘：留意兩萬點仍有較大阻力（有片）
人氣文章

新聞>財經熱話

美加息0.25厘符預期，銀行股業績惹憧憬，應如何部署？
人氣文章

新聞>財經熱話

經絡:加息對業主影響及衝擊有限，年內減息機會不大
品味生活
生活
人氣文章

娛樂情報

MC張天賦首次赴台拍MV 獲女主角大讚好可愛
人氣文章

中環人．溫天納

平反現實與高傲的觀點
人氣文章

娛樂情報

強尼首擔正男一拍靈異劇 隨身戴水晶闢邪
DIVA CHANNEL
人氣文章

Fashion

消費券又來了！網購平台TWIST、Lane Crawford、Farfetch名牌大減價！低價入手LOEWE、Bottega Veneta、Valentino心水包包！
人氣文章

男男女女‧「嘉」點情趣．侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

今期講催情古法、食物！藍色藥丸／龍涎香／印度神油／生蠔真係有神效？夏天做呢件事、食一種水果情趣大提升
人氣文章

港女講男．妮洛

旅行後特別容易分手？旅行能看清一個人！不想兩個人去一個人回，這些禁忌你有犯上？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
腹部脹實要健脾袪濕！推介「蓮藕粟米百合雞湯」，配合運動、少食生冷，小蠻腰再現！ 1
人氣文章
夏天赤足著涼鞋易患「鞋接觸性皮炎」！皮膚科專科醫生：遇不適避免穿著、塗保濕潤膚膏防皮膚爆裂
人氣文章
各國醫學界宣布：脂肪肝改名！點解新名要用「代謝性脂肪肝病」？原因竟然係舊名錯重點？
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 27/07/2023 17:02
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 27/07/2023 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 27/07/2023 17:02
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 27/07/2023 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
練好基本功
最新專題
More
人氣文章財經熱話27/07/2023
【收市短打】港股突然好景飆273點企穩100日線，李澤銘：留意兩萬點仍有較大阻力（有片）
人氣文章財經熱話27/07/2023
美加息0.25厘符預期，銀行股業績惹憧憬，應如何部署？
人氣文章財經熱話27/07/2023
經絡:加息對業主影響及衝擊有限，年內減息機會不大
人氣文章財經熱話27/07/2023
滙豐上調最優惠利率0.125厘至5.875厘
人氣文章中國故事27/07/2023
王毅：支持中國及土耳其企業以本幣貿易結算
人氣文章財經熱話27/07/2023
小鵬獲大眾汽車入股，大行齊唱好股價飆逾三成，不如轉吼其他車股？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【etnet Bonus】外匯虛幣版面大革新！齊玩遊戲填問卷、贏7-11 港幣$20現金券！

【萬勿錯過】陶冬看「2023年：政策轉變之年」— 足本重溫

【港古仔】呂法傳師傅拆解電影神怪橋段！有一個髮型最當旺！去邊度能夠吸取靈氣？靈龜出海係咪代表香港「陸沉」！？點解拜多啲山能夠幫到自己？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金