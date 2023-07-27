經絡:加息對業主影響及衝擊有限，年內減息機會不大

美聯儲宣布加息0.25厘，符合巿場預期，聯邦基金利率提升至5.25厘至5.5厘，即升至2001年1月以來的22年半新高。聯儲局由去年3月份開始累計加息11次，合共加5.25厘。



經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，聯儲局去年開始透過連續多次大手加息作打擊通脹，美國最新6月份CPI進一步跌至3%，但與目標2%仍有差距，加上近月就業數字保持強勁，失業率仍維持低水平，聯儲局主席鮑威爾在議息會議後更表示不排除9月再次加息的可能，相信年內調頭減息的機會不大，年內聯邦基金利率將繼續維持高水平一段時間，視乎未來通脹及經濟數據。



香港方面，滙豐銀行宣布跟隨加息，由明日(28日)開始，該行最優惠利率(P)將由5.75厘上調0.125厘至5.875厘，創自2008年1月(6厘)後即15年半新高，而滙豐自2022年9月開始共加息5次，累計達0.875厘。



曹德明認為，香港銀行再調升P已符合以下3項條件，包括港美息口差距進一步擴寬；套息交易持續，銀行結餘跌至500億元以下水平；以及一個月HIBOR處於高水平。今日一個月HIBOR報5.25厘，創2007年10月18日後即逾15年半新高，而HIBOR已連續2個半月維持4厘以上水平，銀行結餘現時維持約447億元的低水平，加上今次美國再次加息0.25厘，加息條件形成下，金管局即日宣布將貼現窗基本利率進一步上調0.25厘至5.75厘，因此銀行亦根據自身資金狀況以及公司策略而上調P。



曹德明表示，是次滙豐銀行加息幅度輕微，新造H按計劃的封頂息率雖增至3.625厘，對比經絡按揭逾32年的平均按揭息率指數(MMI)4.86厘，現時息率屬正常水平。而市場對相關消息早有心理準備，大部份香港業主的還款能力穩健，置業時須接受壓力測試，防守力強，是次加息對業主的影響及衝擊亦有限，惟有意置業人士仍要留意息口走勢及市場環境變化，衡量自身負擔能力才入市。

撰文：經濟通採訪組

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