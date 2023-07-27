《神州經脈》工業企業利潤改善，銀行不良貸款率降，法財長明訪華

美聯儲一如預期加息0.25厘，但會後聲明未提及會否停止加息。滬深股市今早（27日）窄幅高開，盤中汽車、軍工板塊拉漲，權重金融及白酒股亦上升，帶動滬綜指半日升幅擴大，不過午後市況轉差，券商、房地產、家品等板塊回吐，半導體板塊跌幅顯著，拖累滬指全日由升轉跌，全日軟0.2%，報3216.67點，深成指跌0.41%，創業板指軟0.32%。

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人民銀行進行1140億元（人民幣．下同）7天期逆回購，即今日淨投放880億元，兩市全日成交7800億元，按日減少1.5%。陸股通淨流入37.47億元，連續三日流入。

人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日高開後繼續升穿7.12元關口創近半個月新高，其後升幅縮窄，收報7.1404，較上個交易日4時30分收盤價升110點子，全日在7.1192至7.1446之間波動。

中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報7.1265，較上個交易日升30點子，六連升，創6月19日以來逾一個月新高，較市場預測偏強逾200點，上個交易日報7.1295。

今日新聞精選

1. 全國人大常委會副委員長李鴻忠26日起應邀率中國黨政代表團訪問北韓，並出席北韓戰爭停戰70周年紀念活動。北韓勞動黨總書記、國務委員長金正恩，在今日凌晨觀看慶祝北韓戰爭停戰70周年的大型表演前，與李鴻忠談話。金正恩認為習近平在此重要時期派遣黨政代表團訪問北韓，充分體現出其重視朝中友誼的意志，並指全國人民永遠不忘中國人民志願軍在北韓戰爭中流下的鮮血。

2. 國家統計局公布，6月份，全國規模以上工業企業利潤同比下降8.3%，降幅較5月份收窄4.3個百分點。上半年，規上工業企業利潤同比下降16.8%，降幅較1-5月份收窄2個百分點、較一季度收窄4.6個百分點。上半年，規模以上工業企業中，大型、中型、小型企業利潤同比降幅較一季度分別收窄4.1、4.9和5.6個百分點，其中6月份小型企業利潤同比由降轉增。國家統計局工業司統計師孫曉解讀數據指出，今年以來，隨著推動經濟持續回升向好各項政策措施落地顯效，工業生產穩步恢復，企業盈利逐月改善。

3. 人民銀行副行長張青松表示，截至2023年6月末，高技術製造業中長期貸款餘額2.5萬億元，同比增長41.5%，連續3年保持30%以上的較高增速；科技型中小企業貸款餘額2.36萬億元，同比增長25.1%，連續3年保持25%以上的較高增速。全國「專精特新」企業貸款餘額為2.72萬億元，同比增長20.4%，連續3年保持20%以上的增速。張青松表示，金融管理部門將聚焦國家重大科技創新領域、科技型中小企業、科技成果轉化和產業化等重點方面，推動金融資源更多投向實體經濟和創新領域。

4. 國家金融監管總局公布，上半年，銀行業金融機構資產總額406.2萬億元，同比增長10.5%；保險公司總資產29.2萬億元，同比增長9.6%。人民幣貸款新增15.7萬億元，同比多增2.02萬億元。製造業貸款新增3.5萬億元，同比多增1861億元。普惠型小微企業貸款新增3.8萬億元，同比多增1.1萬億元。民營企業貸款新增5.5萬億元，同比多增9016億元。個人住房貸款投放力度加大，92%用於支持購買首套房，合理滿足剛需群體信貸需求。此外，上半年，商業銀行累計實現淨利潤1.3萬億元，同比增長2.6%，增速較去年同期下降4.5個百分點。銀行業金融機構不良貸款餘額4萬億元，較年初增加2021億元。不良貸款率1.68%，同比下降0.08個百分點。

5. 人行上海總部表示，今年上半年，在人民幣對美元匯率持續承壓的情況下，外資流動整體穩定。數據顯示，今年1-6月，上海地區零售和餐飲行業外商直接投資資本金流入分別同比增長2.9倍和1.4倍；計算機電子通訊業外商直接投資資本金流入同比增長3.4倍。同時，匯率承壓有利於出口。今年上半年，上海地區貨物貿易涉外支出2607.7億元美元，同比增長3.1%；貨物貿易涉外收入1707.8億元美元，同比增長7.8%；收支逆差899.9億美元，同比下降4.9%。

6. 法國財政部長勒梅爾明起訪問中國4天，預計29日在北京與中國官員舉行工作會議，並出席第九次「法中高層經濟金融對話」。勒梅爾還將於31日前往深圳，與一些中國企業家會面，推介法國的競爭優勢，例如能滿足環保轉型所需技術及產品等，希望中國其中一些汽車能在法國生產。法媒報道，中國電動車巨頭比亞迪創辦人兼董事長王傳福已向勒梅爾發出會面邀請。另國家副主席韓正在北京會晤Visa行政總裁凱利，稱歡迎包括美國企業在內的各國企業來華投資興業。凱利則稱，中國在數字支付等領域取得的成就令人印象深刻，Visa公司對在華投資充滿信心，願繼續擴大對華長期合作。

7. 據《彭博》報道，在中國本月限制出口後，五角大樓計劃在年底前首次與美國或加拿大的公司簽署合同，以回收用於半導體和軍用雷達系統的礦物質「鎵」。另美國商務部長雷蒙多在一場公開討論中指出，美國需要投資高端晶片產能，同時還要阻止最先進的技術進入中國。此外，美國參議院周二通過國防授權法修正案，要求美國企業需向華盛頓通報其對中國半導體和人工智能等技術的投資情況。中國外交部發言人毛寧今日在外交部例行記者會回應稱，中方堅決反對美國借國防授權法案夾帶涉華的消極內容，批評對產業界和私營部門之間的正常經貿投資活動人為設限或者干擾，違背市場經濟原則，擾亂全球產供鏈穩定，最終只會損害美國投資者自身利益。

8. IDC最新數據顯示，2023年第二季，中國智能手機市場出貨量約6570萬台，同比下降2.1%，降幅較第一季的下降12.1%明顯收窄10個百分點。上半年出貨量約1.3億台，同比下降7.4%。IDC指，上半年中國智能手機市場情況低於預期，尤其是整個「618」年中大促銷期間，在廠商與電商平台雙重優惠補貼且力度較大的情況下，智能手機銷售同比下降幅度仍超過5%，消費者需求持續低迷。另小米集團董事長兼CEO雷軍在微博透露，小米MIX Fold 3將於8月發布，該機型將首次搭載徠卡光學全焦段四攝技術，相信將以攝力作賣點。

撰文：經濟通中國組

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