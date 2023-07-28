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若恒指企穩20155點才有望轉勢，現僅宜炒波幅

28/07/2023

嘉賓：iFAST Global Markets 副總裁 溫鋼城

 

　　美國聯儲局一如預期加息四分一厘，加上內地政治局會議後，市場憧憬著會議後可能有具體政策推出，港股氣氛正面，高開之後有買盤吸納，最多升逾320點，兼收復100天平均線（現處19579點），收報19639點，升273點，升市下成交增加至逾千億。至於科指表現就更加亮眼，步入技術性牛市。恒指如果可以企穩19534點阻力位，有望上攻兩萬點大關？造車新勢力之一小鵬(09868)獲德國汽車製造商大眾汽車投資7億美元，小鵬以每股ADR 15美元作價，向大眾汽車發新股。交易完成後，大眾將持有小鵬近5％股權，雙方除會聯合開發兩款電動車車型外，亦達成技術合作框架協議。小鵬可藉此開拓新銷售增長點？扭虧為盈時間表有機會提前實現？上半年內地遊戲產業報告指，期內國內遊戲市場實際銷售收入規模按年跌逾2％，但按月增長逾兩成二，預計下半年將會出現較強勁的觸底反彈。行業前景可睇好？哪隻遊戲股有機會跑出？內地最新公布遊戲版號，騰訊(00700)未有遊戲入圍，近期就算大市向上，但騰訊升幅不太大，股價要有突破都要等業績之後？

 

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