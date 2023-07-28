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《午市前瞻》恒指企穩百天線則後市樂觀 短炒李寧最盡50元

28/07/2023

　　恒生指數半日報19814，升175點或0.9%，主板成交近633億元。恒生中國企業指數報6772，升101點或1.5%。恒生科技指數報4434，升93點或2.2%。

 

　　恒指三大成交股份依次為騰訊(00700)、美團(03690)及阿里(09988)；騰訊收報349.6元，升5.8元或1.7%，成交31.91億元；美團收報140.1元，升3.5元或2.6%，成交20.04億元；阿里收報95.8元，升0.35元或0.4%，成交17.03億元。國指三大成交股份依次為騰訊、美團及阿里。科指三大成交股份依次為騰訊、美團及阿里。


　　恒指兩大升幅股份依次為龍湖(00960)及舜宇光學科技(02382)；龍湖收報20.25元，升1.37元或7.3%，成交4.46億元，盤中高見20.5元，最低見18.64元；舜宇光學科技收報73.65元，升4.5元或6.5%，成交4.57億元。恒指兩大跌幅股份依次為紫金(02899)及滙控(00005)；紫金收報13.12元，跌0.2元或1.5%，成交1.87億元，盤中低見12.72元，最高見13.12元；滙控收報64.2元，跌0.75元或1.2%，成交5.37億元。

 

(李寧網頁截圖)


曾永堅：恒指保守先看兩萬


　　道指隔晚終結13連升，中概股回吐。恒指今早低開超過200點，但有資金趁低吸納，半日已轉跌為升，一度升超過200點。椽盛資本投資總監曾永堅向《經濟通通訊社》表示，恒指如能繼續企穩在100天線以上，技術走勢將更樂觀，短線阻力位於20000點心理關口。他指，若中央之後能為早前政治局會議的政策方針提供更多詳情，尤其有關內房或內需方面，將更有利恒指向上突破。


　　曾永堅又提到，美國聯儲局主席議息會後的言論傾向溫和，加強市場對利率見頂的預期，而美國次季GDP亦較預期為佳，將有利美股發展並改善外圍氣氛。


中央難以消費券等措施刺激大眾零售


　　杭州亞運將於9月舉行，體品股調整多時，但今日受惠市況帶動，李寧(02331)半日最多升近7%。但曾永堅維持對體品股宜先觀望。他解釋，內地居民消費力未改善，對非必需消費品購買力仍然不足，而政策面刺激仍有待中央公布詳情。


　　他估計，中央將主力以補貼方式，刺激家電及汽車等消費為主，未必能如香港一樣大派消費券刺激大眾零售，故從基本面而言，體品股前景仍然偏窄。他認為，目前李寧升勢僅屬技術反彈，可以短線參與，料50元區間頂部會有較大阻力。

 

李寧股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

安踏股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

 

 

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