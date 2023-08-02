比特幣距離下次減半仲有八個月時間，預測2023年尾嘅比特幣價格！

不經不覺間，距離下次比特幣減半行情只剩返八個月嘅時間，首先我想糾正大家對牛市嘅錯誤理解，好多人覺得只要牛市一到比特幣就會馬上爆升，但根據過往牛市嘅經驗，比特幣減半嘅嗰一日，多數都會出現下跌趨勢，原因係利好兌現會變成利空，當大家都估計減半嗰日一定升嘅時候，莊家通常都會喺嗰日拉爆所有多單嘅期貨倉位。真正嘅主升浪，通常都會喺減半行情差不多半年時間後發生，所以大家要有定心理準備，當減半正式來臨係冇咁快會迎來比特幣嘅爆升行情，大家請緊記以免墮入輸錢嘅陷阱！

咁我哋先講講比特幣2023年嘅情況，而家距離比特幣牛市仲有八個月嘅時間，究竟今年比特幣能夠上到幾多錢美金？從技術分析去睇，多數未到減半行情時，比特幣嘅幣價一般都未能夠上返之前高位，即係大約$69000美金，多數到達前高嘅位置都要喺減半後半年先會發生，所以2023年預測比特幣嘅幣價大約會喺$30,000尾至$40,000頭美金之間位置徘徊，呢個就係我個人對2023年嘅比特幣價格預測。

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