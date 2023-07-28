美匯急升金價下挫創逾兩周低，惟仍獲大行唱好，金礦股可趁機吸？

美國多項經濟數據優於預期，令投資者擔憂聯儲局9月或再加息，刺激美元匯價和美國國債收益率急升，削弱投資黃金的吸引力，拖累國際金價昨日(27日)顯著下跌，紐約8月期金收市跌1.2%，報每盎司1945.7美元，是超過兩周收市低位。今日(28日)金礦股也普遍逆市急挫，不過有大行唱好金價，指聯儲局一旦開始減息，將有利金價走勢，另中國黃金協會最新數據顯示，上半年全國黃金消費量同比增長16%，黃金投資需求也顯著提升，金礦股可否趁機吸納呢？

（Shutterstock）

美經濟數據佳聯儲局9月或再加息 美匯升0.91%金價挫1.2%

美國第二季國內生產總值(GDP)增速加快，6月二手樓簽約量意外增長，初領失業金人數亦少於預期，表明美國勞動力市場具韌性。好於預期的經濟數據令投資者擔憂聯儲局9月加息機率可能提高。美匯指數昨日上漲0.91%至101.81，為近4個月最大單日漲幅，美國國債收益率也大漲，刷新近兩周高位。紐約期金一度大跌近30美元，最終下挫24.4美元或1.2%，報每盎司1945.7美元，是兩周以來首次跌破1950美元。現貨金亦跌逾1%至每盎司1946美元附近，為逾兩周低位。





分析師：金價仍可挑戰2000美元 摩通：明年第四季料見2175美元

福四通國際分析師Rhona O’Connell認為，鑑於加息周期接近尾聲，以及地緣政治的緊張局勢持續，金價仍然會以挑戰每盎司2000美元作為主要目標。渣打銀行貴金屬分析師Suki Cooper表示，金價短期可能較傾向於下探支撐，直到有較為清晰的降息訊號出現。瑞士寶盛集團研究主管Carsten Menke表示，如果出現廣泛的經濟衰退，金價可能會重新推向歷史高點。

另根據摩通銀行年中預測報告，分析師平均預估今年下半年的平均金價將達到每盎司2012美元。摩通銀行全球商品研究執行總監Greg Shearer預估，至2024年第四季，平均金價將會達到每盎司2175美元，而如果美國經濟確實陷入衰退，金價可能會漲得更高，因聯儲局將會被迫以更大力度降息。

大摩：金價明年首季或見2100美元 首選招金目標價升至12.9元



此外，摩根士丹利近日發表報告，預期聯儲局將於明年3月開始減息，有利金價走勢，料明年首季有機會上升至每盎司2100美元。雖然美元近期持續走強，對金價構成壓力，但由於避險需求增加，金價及美元有機會同步上升。據該行預測，今年基準黃金均價為每盎司1988美元，按年增長11%；明年基準金價為每盎司2050美元，按年增長3%。



大摩又指，內地金礦股的利好因素包括以人民幣計價的銷售均價及資金成本較全球同業低，而在金價上漲的環境下，招金礦業(01818)為該行金礦股首選，評級為「與大市同步」，目標價由12.5元升至12.9元；山東黃金(01787)評級同為「與大市同步」，目標價由16.1元升至16.6元。

大摩料紫金股價未來30日內上升 予目標價18.3元

大摩於另一報告稱，相信紫金礦業(02899)股價於未來30日內將上升。近期召開政治局會議提出更多支持政策，以及對於房地產和經濟採取一個積極的說法。因此，預計銅價短期內獲得更多支持，並令紫金礦業等銅礦企業受益，予目標價18.3元，維持「增持」評級。

上半年全國黃金消費量增16% 黃金投資需求顯著提升

中國黃金協會最新數據顯示，今年上半年中國黃金產量178.598噸，與2022年同期相比增產3.911噸，同比增長2.24%。全國黃金消費量554.88噸，同比增長16.37%，增速相較第一季(同比增長12.03%)加快；其中黃金首飾368.26噸，同比增長14.82%。中國黃金協會表示，上半年全國黃金企業生產恢復正常，全行業呈現出穩中向好的高質量發展趨勢。大型黃金企業積極推進兼併重組和資源併購，優質黃金資源進一步集中，礦山生產布局進一步優化。



今年上半年，由於地緣政治等因素影響，國際金價創歷史新高，5月初國際金價最高達每盎司2081美元，黃金避險的需求得到充分釋放，上半年黃金投資需求也有顯著提升，金條及金幣消費量達到146.31噸，同比增長30.12%。上海黃金交易所全部黃金品種累計成交量2.13萬噸，同比增長10.55%；上海期貨交易所全部黃金品種累計成交量5.95萬噸，同比增長34.02%。

黃德几：金價上升空間有限 金飾股或比金礦股更值博

金利豐證券研究部執行董事黃德几認為，金價主要受利率、中印等黃金消費國及投資需求影響，其中利率方面，美國經濟轉強，料高息會維持半年以上，聯儲局也表明今年內不會減息，高息環境下美國國債及一些定息工具比黃金更吸引，料金價在5月已見今年高位，現跌至1940美元會開始有支持，但上升空間有限，若如本月初跌至近1900美元才有值博空間。

黃德几續指，現時沒有哪隻金礦股特別看好，其中招金礦業及靈寶黃金對金價敏感度高，但股價已比金價升得快，就算金價反彈也已跟不上，而中國黃金協會數據也顯示上半年中國黃金產量增幅不大，反觀在疫情後或適逢「雙春兼閏月」金飾需求更大，金飾股可能更值博。不過，紫金礦業兼產銅、鋅等，和其他金礦股不同，對金價敏感度較低，近似江西銅業(00358)，且可受惠製造電動車用銅需求及內地經濟刺激政策，但現價不算平，比江西銅業貴，回至20天及100天線才可考慮小注買入。

金礦股今日全線下挫，招金礦業跌5.03%報10.96元，紫金礦業跌2.7%報12.96元，山東黃金跌3.6%報15.52元，中國黃金國際(02099)跌4.66%報30.7元，靈寶黃金(03330)跌2.11%報1.39元，SPDR金ETF(02840)跌1.74%報1412元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉



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