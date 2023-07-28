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【銀色債券】保證息率5厘，銀債抽幾多手最划算？專家話你知！

28/07/2023

 　　想穩賺5厘高息的老友記把握機會啦！新一批銀色債券今日（28日）接受認購，保證息率由4厘調高至5厘，認購期由今日上午9時至8月9日下午2時。只要你是明年或之前年滿60歲（即1964年或之前出生）的香港居民就可以認購，年期三年，每手一萬元，每半年派息一次，究竟認購幾多手最划算？一齊看看專家意見。

 

 

保證息率料吸引「銀髮族」

 

　　 耀才證券(01428)執行董事兼行政總裁許繹彬表示，由於是次發債對象為60歲以上「銀髮族」，該批客戶一向追求穩定收益為主，而近期港股市況較為難以捉模，預期「銀髮族」除已將固定的資金放於銀行作定期外，保證息率的銀色債券也會吸引他們購買，銀色債券成為其有穩定回報的考慮之列。預期今次銀債錄得超額認購機會甚高，建議每人認購10至15手。

 

中銀倡申購25至30手

 

　　 中銀香港(02388)個人數字金融產品部副總經理周國昌表示，預計今次銀債發行將吸引30萬名合資格投資者認購，平均每人申購20手，相信超額認購機會較大，由於銀債按循環機制配發，建議流動性充裕的投資者可申購25至30手。他又提到，去年透過網上銀行或手機銀行申購銀債的比例達40%，相信這一比例會持續增加，中銀香港的180家分行亦會設特快專櫃，協助有需要的長者認購。

 

恒生料客戶反應踴躍

 

　　 恒生銀行(00011)投資及財富管理部主管連錦東表示，在投資市況較為波動的情況下，相信對追求穩健收益的年長客戶而言有一定吸引力，是一項回報穩定的投資選項。去年恒生客戶認購銀色債券的總人數已打破歷年紀錄，相信今次客戶的反應亦會甚為踴躍。

 

工銀亞洲料認購金額及人數較過往高

 

　　中國工商銀行（亞洲）零售業務與財富管理部副總經理尹可豐表示，面對目前波動的投資環境，加上市場預期明年初美國或考慮減息，今批3年期的銀債於市場上更具吸引力，加上每半年派息一次，可為銀齡族提供相對低風險、息率回報吸引的中長期投資選擇，估計今次認購金額及人數會較過往為高。

 

　　渣打香港財富管理業務主管何文俊則指，去年渣打香港接獲的銀色債券申請較對上一批增加近一成，預期今次的認購反應同樣踴躍。

 

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