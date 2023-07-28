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《神州經脈》上半年房貸餘額降，國企利潤增5%，滬綜指周升3%

28/07/2023

　　滬深股市今日（28日）再遇顯著升浪，滬綜指開市接近穿三千二，盤中擺脫下跌之勢，在金融、地產、汽車、白酒等權重板塊集體拉漲下，滬指半日急升1.38%，午後外資加大流入，券商股掀漲停潮，滬綜指全日升幅擴大至1.84%，收市報3275.93點，盤中高見3280.28點，創今年5月23日以來新高。深成指全日升1.62%，創業板指同升1.62%。

 

（資料圖片）

 

　　回顧全周，隨著中共中央政治局會議上對政策口徑作出重大調整，當局本周發出了多份政策文件，既要促進民間消費又要支持民間投資，滬綜指全周累計升3.4%，是繼2022年11月之後的最大單周升幅。

 

　　兩市全日成交9483億元（人民幣．下同），按日增長21.6%，陸股通淨流入超過164億元，是本周第二次流入過百億元，累計全周淨流入345億元，單周淨買入額創1月20日以來新高。

 

　　美國經濟數據強勁令衰退擔憂降溫，隔夜美指反彈，重新施壓人民幣走勢。人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日低開低走，收報7.1645，較上個交易日4時30分收盤價跌241點子，為7月24日以來近一周低位，全日在7.1508至7.1745之間波動。中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報7.1338，較上個交易日跌73點子，止六連升，仍強於市場預測逾300點子，上個交易日報7.1265。

 

今日新聞精選

 

1. 中共中央政治局會議提出「適時調整優化房地產政策」後，住建部部長倪虹表態，要繼續鞏固房地產市場企穩回升態勢，大力支持剛性和改善性住房需求，進一步落實好降低購買首套住房首付比例和貸款利率、個人住房貸款「認房不用認貸」等政策措施。《路透》引述分析師稱，中國監管層在樓市調控方面終於更大膽地邁出放鬆步伐。當中「認房不用認貸」被視為一線城市樓市政策放寬的「突破口」。國泰君安認為，取消「認房認貸」，就是將「二套房」有條件作為「首套房」，最大變化是可以有更低首付比例和更低房貸利率，而這對目前的非一線城市已不構成約束，因此政策指向的就是一線城市。不過，中原地產首席分析師張大偉認為，北京、上海、深圳等一線城市全面面實施「認房不用認貸」不太可能，預計很可能會率先在北京的房山，上海的臨港等偏遠區域試點。

 

2. 人民銀行公布，2023年二季度末，人民幣房地產貸款餘額53.37萬億元，同比增長0.5%，比上年末增速低1個百分點；上半年增加1549億元，佔同期各項貸款增量的1%。房地產開發貸款餘額13.1萬億元，同比增長5.3%，增速比上年末高1.6個百分點。個人住房貸款餘額38.6萬億元，同比下降0.7%，增速比上年末低1.9個百分點。本外幣住戶貸款餘額78.57萬億元，同比增長6.1%，增速比上年末高0.7個百分點；上半年增加2.8萬億元，同比多增6116億元。本外幣住戶消費性貸款（不含個人住房貸款）餘額18.75萬億元，同比增長12.4%，增速比上年末高8.3個百分點；上半年增加7171億元，同比多增6076億元。

 

3. 中國外交部網站更新部長致辭，換上再度出任外長的王毅署名致辭。王毅強調，中國堅定奉行獨立自主的和平外交政策，深化拓展全球夥伴關係，致力於同世界各國合作共贏，積極參與全球治理體系改革，堅決捍衛國家主權安全發展利益，全力保障中國公民、法人在海外合法權益，不斷開創中國特色大國外交新局面。

 

4. 中國貿促會表示，今年二季度，該會對來自全國26個省區市的近800家外資企業進行調研訪問，其中，59.82%的受訪外資企業來自加工製造環節，64.6%為小微企業，形成了《2023年第二季度中國外資營商環境調研報告》。報告顯示，從經營情況看，近七成受訪外資企業看好未來五年中國市場前景，超九成受訪外資企業認為中國市場吸引力上升或持平，超八成受訪外資企業預期今年在華投資利潤率將持平或有所增加。

 

5. 對於網傳萬科集團與大連萬達集團早前在長春國際影都合作項目中產生的13.8億元資金糾紛已基本達成和解，大連萬達集團所持萬達商管19.79億股權即將解凍的消息，內媒引述接近萬達人士指，有關消息屬實。另外，大連萬達商業管理集團回應關於近期市場傳聞其美元債存在資金缺口，稱公司已完成萬達商業地產（香港）6.875%N20230723美元債兌付。

 

6. 中國氣候變化事務特使解振華，應約與美國總統氣候問題特使克里舉行視像會談。中方表示，雙方圍繞加強中美氣候變化對話交流、合作推進全球氣候多邊進程等議題，進一步交換意見，並同意繼續保持密切溝通。今次克里是繼本月16至19日訪華後，再次與解振華會談。他早前結束行程時形容，與中訪高層官員進行了富有成果的會談，並指需要做更多工作，以與中國就重大問題達成共識。

 

7. 財政部公布，上半年國有企業利潤總額23779.8億元，同比增長5%。1-6月國有企業營業總收入410188.2億元，同比增長4.9%。1-6月，國有企業應交稅費29640.4億元，同比下降3.1%。6月末，國有企業資產負債率64.9%，上升0.4個百分點。

 

8. 中國金融期貨交易所發布2023年中長期資金風險管理計劃（簡稱「長風計劃」），自2023年8月1日起正式實施，旨在凝聚市場各方合力，提升機構投資者尤其是中長期資金參與金融期貨市場質量。「長風計劃」由「會員賦能」和「機構儲能」兩個項目組成。

 

撰文：經濟通中國組

 

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