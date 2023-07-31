海底撈盈喜料中期盈利大增，獲大行唱好飆逾一成，疊加國策加持唔怕追？

火鍋股海底撈(06862)發盈喜，預期中期淨利潤增最少30倍至22億人民幣，收入料增最少23.7%至188億人民幣，大行指其盈利勝預期，其中大摩予目標價25元，惟瑞銀僅予目標價18.5元，而海底撈已連升多日，今日(31日)再飆逾一成高見22元，已遠高於瑞銀目標價，相信現價追入有風險。不過，適值國務院辦公廳轉發國家發展改革委《關於恢復和擴大消費措施》的通知，要求各地落實擴大消費措施，並全面落實帶薪休假制度，促進假日消費，擴大餐飲消費，今日內地餐飲股也普遍急升，海底撈可能仍有上升空間。

（海底撈網頁視頻截圖）

翻枱率及餐廳經營效率提升 料中期淨利潤增最少30倍

海底撈預期截至6月30日止中期持續經營業務淨利潤不低於22億人民幣，同比增不低於29.56倍，去年同期為7200萬人民幣。集團指，利潤增加主要由於翻枱率提升，內部管理及營運改善，餐廳經營效率提升。至於持續經營業務收入預計將不低於188億人民幣，增加不低於23.7%，主因隨著針對新冠疫情管控措施取消，海底撈餐廳客流量增加，經營好轉，以及「硬骨頭」計劃下部分先前關停門店重開後，餐廳數目同比增加。



集團又稱，上半年一直密切關注市場狀況並調整商業策略及運作，同時亦嚴謹管理運營資金並運用信貸融資和股本融資手段，確保現金流穩健及現金狀況良好。集團預期於8月公布業績。

大摩：盈利毛利勝預期予目標價25元 瑞銀：目標價18.5元

大摩發表報告指，海底撈料今年上半年收入達逾188億人民幣，低於該行預期，而盈利及毛利均達上市以來高峰，均勝於市場及該行預期。年初至今已對海底撈毛利前景持正面看法，惟對於其有效的成本控制及毛利率上行空間感意外。料公司下半年收入將持續復甦，並提供更多盈利驚喜及股價上行空間。同時，市場可能上調今明兩年盈測至32億至40億人民幣，而毛利率則達7.5%至8.6%，予目標價為25元，維持「增持」評級。



瑞銀指，海底撈料上半年純利不少於22億人民幣，遠勝該行及市場預期，主要是餐廳營運效率以至毛利率改善。估算上半年淨利潤率達約11.7%，優於該行及市場預期，並回升至接近2016至2017年的高峰水平，料投資者對此反應正面。不過，公司料上半年收入按年升不少於23.7%至188億人民幣，均低於市場及該行預期，料主因次季宏觀環境疲軟，予目標價18.5元，維持「中性」評級。





國務院：全面落實帶薪休假制度 促進假日消費擴大餐飲消費

另值得留意，國務院辦公廳最新轉發國家發展改革委《關於恢復和擴大消費措施》的通知，要求各地貫徹落實，把恢復和擴大消費擺在優先位置。全面落實帶薪休假制度，鼓勵錯峰休假、彈性作息，促進假日消費。擴大餐飲服務消費，支持各地舉辦美食節，打造特色美食街區，開展餐飲促消費活動。因地制宜優化餐飲場所延長營業時間相關規定。





黃偉豪：內地業務大為改善疊加政策憧憬 可上試24.6元

中薇證券研究部執行董事黃偉豪指，海底撈今次盈喜雖然多少受惠去年低基數，但確有驚喜，集團料上半年持續經營業務淨利潤增最少30倍，收入亦料增最少23.7%，不要忘記，自集團去年分拆海外業務特海國際(09658)上市後，餘下業務即歸類為持續經營業務，所以今次盈喜反映內地業務大為改善，翻枱率也見明顯提升。另外，雖然未知內地推出的刺激消費政策成效如何，但在政策憧憬下，港股正處蜜月期，料海底撈短期仍有上升空間，可上試24.6元，不過上周由17至18元起步已累積頗大升幅，若低位買入，宜以今日低位21.05元止賺。此外，其他內地餐飲股同樣累積不小升幅，如九毛九(09922)由12元升至逾15元，現價才追入要小心。

海底撈半日升12.94%收報22元，連升5日，累升24.01%，成交15.89億元。其他內地餐飲股亦普遍急升，九毛九升5.91%報15.42元，百勝中國(09987)升2.51%報481.8元，海倫司(09869)升7.83%報8.95元，呷哺呷哺(00520)升9.93%報4.65元，惟奈雪的茶(02150)跌0.92%報5.39元。





（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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