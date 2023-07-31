【滙控預測】滙控次季稅前利潤料約80億美元，派息8至10美仙

滙控(00005)將於周二（1日）公布2023年度中期業績，據《彭博》綜合券商預測，集團第二季列帳基準稅前利潤介乎74.55億至84.59億元（美元．下同），中位數為82.02億元。按第一季滙控首季列帳基準稅前利潤128.86億元及上述數字計算，估算上半年滙控首季列帳基準稅前利潤介乎203.41億至213.45億元。

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由於滙控採用新會計安排，去年次季基數將會重列，券商預測基礎略有分歧，按年變幅數字或有差異。

摩通上調滙控今年盈利預測9%

早前摩通發表研究報告指，香港銀行同業拆息（HIBO）)在第二季強勁反彈，鑑於持續的存款遷移、beta值上升以及貸款增長放緩，預計滙控今年第二季淨利息收入表現將具彈性。該行最新預期美國7月利率高峰為5.5%，帶動對滙控2023至2025財年的每股盈測分別上調9%、7.3%及9.5%。

該報告指出，由於滙控於中國商業地產賬面撥備水平相對較低，信貸成本或較波動。雖然集團每年花費40至50億美元用於股份回購，且股息支付率約為50至60%，但在不利的宏觀環境和利率周期的背景下，估計資本回報率的上升空間有限。

大摩亦發表研究報告，預料滙控上季經調整稅前利潤按年升35%至81.95億元，指香港銀行業第二季HIBOR反彈有助淨息差期內水平，特別與強勁首季相比，料滙豐收入表現良好。大摩提到，上季貸款增長依然疲軟，預計明年才可能出現復甦，儘管資產管理規模流入強勁，但市場不確定性仍限制滙豐財富管理收入。

該報告提及，香港整個地區信貸質量依然強勁，若貸款損失費用較低的話，有助滙控今年表現，又預計滙豐將進一步宣布股票回購。

溫傑料滙控次季列賬基準除稅前利潤約80億美元

凱基亞洲投資策略部主管溫傑接受《經濟通通訊社》訪問時表示，認為滙控中期業績「無乜特別」，首先在利息收入方面，儘管預期其淨息差有所擴闊，但香港的信貸需求「麻麻地」，料第二季利息收入按季或僅錄溫和增長，而在非利息收入方面，今年第二季金融市場的交投表現不算太好，而滙控首季亦錄得較大的一次性入帳，料第二季有關收入按季將會大幅度倒退，故預期第二季整體收入按季將有較明顯的下跌。

他提及，預期滙控第二季列賬基準除稅前利潤錄約80億美元，而市場料第二季預期信貸損失（ECL）將錄約9億美元。他表示，假設ECL以及營運成本沒有大改變的情況下，第二季列賬基準除稅前利潤按季將會倒退，但因去年第二季的基數較低，料按年則會有較明顯的升幅。

料滙控中期派息0.08至0.1美元 未必公布進一步回購

派息方面，他預期，是次滙控中期息或派0.08美元至0.1美元，而今年首季滙控派息已重返疫情前水平，認為若是次派息能維持0.1美元，對市場屬利好消息，但由於現時派息比率為50%，能否派更多股息則視乎盈利水平，但第二季表現或遜於第一季，擔心有可能是次中期息未能達0.1美元水平，若派息僅為0.08美元，不排除會有投資者感到失望。他亦預期，是次業績中滙豐未必宣布進一步回購，可能相關回購或在今年第三季才公布。

對於分拆亞洲業務，他指出，自上次涉及分拆亞洲業務等議案遭否決後，經過某程度上的一錘定音後，相信以後相關議案通過的機會也不大，現時滙控股價已大致反映出其業績及有關的利好消息，亦沒有新的催化劑，現時的值搏率不高，料其股價將與大市同步，若業績未能達到市場預期或引起回吐，料股價在61-62港元等水平位置將會有初步支持。

撰文：經濟通記者吳仲賢

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