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【上海特寫】ChinaJoy火熱開鑼，遊戲行業復甦勢頭強勁

31/07/2023

 

　　眾多遊戲玩家翹首以盼的中國國際數碼互動娛樂展覽會（ChinaJoy）於7月28日在上海舉辦，展會將持續到7月31日。這是國內最大的文化娛樂展會之一，涵蓋了遊戲、動漫、互聯網影視、互聯網音樂等內容，網易遊戲、PICO、雷蛇、索尼PlayStation、騰訊遊戲等知名大廠在會上展示了最新款的遊戲軟硬件、電競設備、動漫手辦等等。

 

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睽違兩年，今年ChinaJoy的展會盛況空前，有近500家參展企業佔據了11個場館，玩家參會的熱情同樣高漲，偌大的會場被擠得水泄不通，從進入會場、參觀展台、試玩遊戲到購買紀念品，每個環節都在排隊、排隊、排隊。


　　隨著生成式人工智能（AIGC）的興起，這股AI風潮也刮到了ChinaJoy。本屆展會同期舉行的中國國際數字娛樂產業大會（CDEC）特地設置了AIGC分論壇，探討AIGC技術在遊戲領域的應用。


　　微軟大中華區Azure事業部總經理陶然在論壇上表示，AIGC可以從開發階段、發行階段、運營階段，到玩家體驗階段，都能做很多實際的場景賦能。過去半年內，微軟也和國內外很多遊戲廠商、遊戲工作室進行了探討、項目落地及合作。


　　從具體應用來看，昆侖萬維總裁黃新穎指出，基於語言大模型的NPC（非玩家遊戲角色）將成為AI落地遊戲的重要場景之一，AI賦能遊戲中的NPC可以大幅提升玩家體驗。他認為，物理遊戲世界的構建需要使用生成式模型，而遊戲的精神世界構建則需要建立角色關係和社交網絡，通過預訓練語言模型能夠實現角色的個性化和社交對話。


　　其實，不少大廠早就已將AI技術應用在遊戲中。例如，自2017年起，騰訊的《王者榮耀》就已經將AI技術應用到復雜的策略遊戲中，通過海量訓練數據為基礎，讓AI學會人類在遊戲中的策略規劃和協作能力，並參與了遊戲中的實戰模擬（人機訓練）部分。網易自研的AI技術也已應用於遊戲工業化全流程，AI技術對關鍵環節的工作效率提升高達90%。

 

CJ02

騰訊遊戲在此次的ChinaJoy上帶來了多款新遊戲試玩，並搭建出許多遊戲場景，供觀眾影相打卡。其中，射擊手遊《高能英雄》是即將發布的遊戲之一。


　　除了遊戲軟件外，VR遊戲設備也頗受歡迎。字節跳動旗下的PICO就帶來了最新款的VR一體機PICO4和PICO4Pro。VR遊戲企業幻身科技(MOONSEERVR)也帶來了其原創大型VR遊戲《流浪太空》及獨創自研產品MOONSEER可穿戴體感服系列。


上半年遊戲市場回暖趨勢明顯


　　值得一提的是，在本屆ChinaJoy舉辦之前，國家新聞出版署發放了7月國產遊戲版號，共88款遊戲獲得版號，為遊戲行業釋放積極信號。去年由於遊戲版號停發的滯後因素，加上疫情反覆、人口紅利消失與硬件更新停滯等原因，遊戲廠商的日子都不好過，遊戲停服與項目取消引來了一波廠商的裁員潮。

 

CJ03

字節旗下的PICO推出了兩款VR眼鏡，但銷情並不盡如人意，今年初公司已進行一輪裁員，並下調了年度的銷售目標。


　　不過，今年行業恢復勢頭正旺。中國國際數字娛樂產業大會(CDEC)上披露《2023年1-6月中國遊戲產業報告》顯示，今年上半年，國內遊戲市場實際銷售收入規模為1442.63億元人民幣，環比增長22.2%，市場回暖趨勢明顯。中國音像與數字出版協會第一副理事長、中國音數協遊戲工委主任委員張毅君介紹，按此趨勢運行，預計下半年將會出現較為強勁的觸底反彈。

 

撰文、攝影：經濟通駐滬記者林雯婕

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