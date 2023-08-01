  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

滙控中期列帳基準稅前盈利升1.5倍，息10美仙

01/08/2023

　　滙控(00005)公布，截至今年6月底止，中期列帳基準稅前盈利216.57億元(美元．下同)，按年升1.47倍，每股基本盈利0.86元，中期派息每股0.1美元。


　　期內，固定匯率除稅前利潤216.57億元，按年升1.58倍。

 

上半年內地商用物業行業提撥涉3億美元

　　2023年上半年的提撥包括與中國內地商用物業行業有關的3億美元，以及英國工商金融業務的提撥。2022年上半年的提撥11億美元則反映主要由俄烏戰爭和通脹壓力所導致的經濟不明朗因素加劇，亦包括與中國內地商用物業行業有關的提撥3億美元，惟集團撥回新冠疫情相關準備，抵銷了部分前述因素的影響。

收入增50%至369億美元

　　期內，收入達到369億美元，按年增加123億美元或50.2%。收入增加乃集團旗下所有環球業務的淨利息收益均因利率上升而增長所致，此外亦包括與法國計劃出售事項和英國收購事項相關的影響。按固定匯率基準計算，收入增加132億美元至369億美元。


　　營業支出為155億美元，較2022年上半年減少7億美元，跌幅為4%，主要原因是成本節約計劃於2022年底結束後，重組架構及其他相關成本隨之下降，以及撥回過往年度資產減值產生的影響2億美元。部分減幅被科技成本增加、與表現掛鈎的應計酬勞上升、2023年上半年遣散費2億美元，以及通脹升溫的影響所抵銷。目標基準營業支出增加4.3%。

普通股權一級資本比率升至14.7%

　　普通股權一級資本比率為14.7%，較2022年第四季增加0.5個百分點，乃扣除應計股息後生成的資本所致，亦包括撥回計劃出售法國零售銀行業務的減值及收購英國矽谷銀行錄得暫計增益產生的大約0.3個百分點影響。部分增幅被風險加權資產增加及股份回購(2023年5月於2023年第一季業績中公布)的影響所抵銷。


　　以年率計之平均有形股本回報率為22.4%，2022年上半年則為10.6%。若不計及與法國計劃出售事項及英國收購事項相關的影響(以年率計)，以年率計之平均有形股本回報率為18.5%。淨利息收益率為1.7%，上升46個基點。

etnet Forex版面大革新！一按了解更新詳情，參加遊戲，填問卷贏獎品！► 立即了解與參加

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

09868

小鵬汽車－Ｗ

82.600

異動股

00020

商湯－Ｗ

1.800

異動股

01919

中遠海控

8.100

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 09868 小鵬汽車－Ｗ
  • 82.750
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 1.810
  • 01919 中遠海控
  • 8.120
  • 09866 蔚來－ＳＷ
  • 116.000
  • 09888 百度集團－ＳＷ
  • 152.300
股份推介
  • 06862 海底撈
  • 22.100
  • 目標︰$24.60
  • 01186 中國鐵建
  • 5.750
  • 目標︰$4.70
  • 01024 快手－Ｗ
  • 68.150
  • 目標︰$80.00
  • 09961 攜程集團—Ｓ
  • 318.400
  • 目標︰$321.00
  • 02518 汽車之家—Ｓ
  • 60.300
  • 目標︰--
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 97.250
  • 00700 騰訊控股
  • 349.800
  • 00005 滙豐控股
  • 66.000
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 12.120
  • 00708 恒大汽車
  • 1.930
報章貼士
  • 00921 海信家電
  • 20.950
  • 目標︰$25.00
  • 02313 申洲國際
  • 79.200
  • 目標︰$90.00
  • 01186 中國鐵建
  • 5.750
  • 目標︰$7.50
熱炒概念股
即時重點新聞

01/08/2023 14:01  恒指跌110點穿20000關，信義光能挫9%，恒隆地產跌6%

01/08/2023 12:08  【滙控業績】滙控次季列帳基準除稅前盈利升89%，勝預期

01/08/2023 12:01  【滙控業績】滙控中期列帳基準稅前盈利升1.5倍，息10美仙

01/08/2023 10:37  《魚缸博客》雅居樂折讓配股籌3.87億銀，係咪可以低撈？

01/08/2023 08:53  【國務會議】李強：調整優化房地產政策，活躍資本市場提振信心

01/08/2023 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流出５９﹒６１億元，買快手沽恒生國企

01/08/2023 08:22  【大行炒Ｄ乜】星展看淡內航股，大行對聯想看法分歧

28/07/2023 14:45  《嚟緊炒Ｄ乜》理文造紙成功築底，中線目標價３﹒９３銀

01/08/2023 11:45  《財資快訊》美電軟報７﹒７９７０，一周拆息較上日軟２０基點

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

滙控中期列帳基準稅前盈利升1.5倍，息10美仙
人氣文章

新聞>財經熱話

信義系中期盈利倒退兼減派息，光能遭大行降目標插近一成，應如何部署？
人氣文章

新聞>財經熱話

《午市前瞻》資金入市意欲仍然強勁 碧桂園取消配股消息負面
品味生活
生活
人氣文章

改朝換代Digital．Jimmy Leung

Google就是科技世界的超級航母福特號？OpenAI能成最後贏家，還是只曇花一現？
人氣文章

風水蔣知識

買舊樓／二手樓點幫間屋改運變「九運樓」？古人教「換天心」！改屋運要拆走換掉甚麼？九運下哪些屋不宜改？改錯隨時損丁破財 1
人氣文章

娛樂情報

金盈曾戴20萬名錶報新聞惹熱議 否認被TVB舊同事排斥
DIVA CHANNEL
人氣文章

Beauty

傳奇女星Jane Birkin離世！愛馬仕Birkin Bag的靈感繆思，卻只愛用竹籃！全球大賣的禁歌也出自她？
人氣文章

Beauty

高濃度維C、濃縮安瓶、草本精華！編輯部精選夏日不可錯過的美白精華
人氣文章

香港‧寶‧藏．Alex Lai

「她能在黑夜，給我太陽──獻給潘迪華」展覽：回溯潘迪華的另類藝術旅程
健康好人生 Health Channel
人氣文章
最新研究！橄欖油可促進大腦健康、甚至減低認知障礙死亡風險！食幾多才有功效？教你用橄欖油代牛油做抹茶鬆餅
人氣文章
惡寒發熱？受寒感冒飲「紅糖薑茶」！熱敷腹部、睡個好覺，有助排汗退熱
人氣文章
快活保養｜人到中年逆齡回春要靠H？皺紋、啤酒肚、脫髮、高血壓、糖尿病，生長荷爾蒙分泌不足大件事！如何在日常生活飲食中攝取？
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 01/08/2023 14:50
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 01/08/2023 14:50
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 01/08/2023 14:50
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 01/08/2023 14:35
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
練好基本功
最新專題
More
人氣文章財經熱話01/08/2023
滙控中期列帳基準稅前盈利升1.5倍，息10美仙
人氣文章財經熱話01/08/2023
信義系中期盈利倒退兼減派息，光能遭大行降目標插近一成，應如何部署？
人氣文章財經熱話01/08/2023
《午市前瞻》資金入市意欲仍然強勁 碧桂園取消配股消息負面
人氣文章財經熱話01/08/2023
【企業盈喜】快手上半年虧轉盈，股價部署策略
人氣文章大行報告01/08/2023
【大行炒D乜】康方生物、藥明生物點部署，一click入嚟就知道
人氣文章財經熱話01/08/2023
據報碧桂園(02007)取消23.4億元配股計劃
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流版IQ

【etnet Bonus】外匯虛幣版面大革新！齊玩遊戲填問卷、贏7-11 港幣$20現金券！

【萬勿錯過】陶冬看「2023年：政策轉變之年」— 足本重溫

【港古仔】呂法傳師傅拆解電影神怪橋段！有一個髮型最當旺！去邊度能夠吸取靈氣？靈龜出海係咪代表香港「陸沉」！？點解拜多啲山能夠幫到自己？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金