滙控中期列帳基準稅前盈利升1.5倍，息10美仙

滙控(00005)公布，截至今年6月底止，中期列帳基準稅前盈利216.57億元(美元．下同)，按年升1.47倍，每股基本盈利0.86元，中期派息每股0.1美元。



期內，固定匯率除稅前利潤216.57億元，按年升1.58倍。

上半年內地商用物業行業提撥涉3億美元



2023年上半年的提撥包括與中國內地商用物業行業有關的3億美元，以及英國工商金融業務的提撥。2022年上半年的提撥11億美元則反映主要由俄烏戰爭和通脹壓力所導致的經濟不明朗因素加劇，亦包括與中國內地商用物業行業有關的提撥3億美元，惟集團撥回新冠疫情相關準備，抵銷了部分前述因素的影響。



收入增50%至369億美元



期內，收入達到369億美元，按年增加123億美元或50.2%。收入增加乃集團旗下所有環球業務的淨利息收益均因利率上升而增長所致，此外亦包括與法國計劃出售事項和英國收購事項相關的影響。按固定匯率基準計算，收入增加132億美元至369億美元。



營業支出為155億美元，較2022年上半年減少7億美元，跌幅為4%，主要原因是成本節約計劃於2022年底結束後，重組架構及其他相關成本隨之下降，以及撥回過往年度資產減值產生的影響2億美元。部分減幅被科技成本增加、與表現掛鈎的應計酬勞上升、2023年上半年遣散費2億美元，以及通脹升溫的影響所抵銷。目標基準營業支出增加4.3%。



普通股權一級資本比率升至14.7%



普通股權一級資本比率為14.7%，較2022年第四季增加0.5個百分點，乃扣除應計股息後生成的資本所致，亦包括撥回計劃出售法國零售銀行業務的減值及收購英國矽谷銀行錄得暫計增益產生的大約0.3個百分點影響。部分增幅被風險加權資產增加及股份回購(2023年5月於2023年第一季業績中公布)的影響所抵銷。



以年率計之平均有形股本回報率為22.4%，2022年上半年則為10.6%。若不計及與法國計劃出售事項及英國收購事項相關的影響(以年率計)，以年率計之平均有形股本回報率為18.5%。淨利息收益率為1.7%，上升46個基點。

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