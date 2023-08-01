澳門7月賭收166.62億澳門元，按年大增41倍，勝預期
01/08/2023
澳門博彩監察協調局公布，7月博彩毛收入166.62億澳門元，按年大增約41倍，勝預期。相對於疫情前2019年同期的244.53億澳門元，已恢復至68%的水平。
1-7月份博彩毛收入967.98億澳門元，按年增長2.63倍。
撰文：經濟通採訪組
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澳門博彩監察協調局公布，7月博彩毛收入166.62億澳門元，按年大增約41倍，勝預期。相對於疫情前2019年同期的244.53億澳門元，已恢復至68%的水平。
1-7月份博彩毛收入967.98億澳門元，按年增長2.63倍。
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|備註：
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本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 01/08/2023 16:21
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 01/08/2023 16:22
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 01/08/2023 16:21
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 01/08/2023 16:05
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