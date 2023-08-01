《神州經脈》財新PMI再收縮，房企業績刷近年低，中央撥款救災

國務院總理李強主持召開國務院常務會議，在經濟政策方面延續此前中共中央政治局會議論調，包括優化房地產政策、活躍資本市場及提振投資者信心等，不過盤中公布7月財新中國製造業採購經理指數（PMI）錄得49.2，低於市場預期並時隔兩月再次錄得50以下。數據拖累下，滬綜指今日（1日）早段曾升至3305.34點破三千三便無以為繼，半日收市升幅收窄至0.12%，午後更進一步倒跌，周期股領漲惟多個消費板塊集體回吐，滬指最終全日平收，報3290.95點，深成指軟0.36%，創業板指軟0.58%。

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交投氣氛快速轉淡，兩市全日成交9567億元（人民幣．下同），按日大減13.4%，跌出萬億關口，不過陸股通淨流入超過48億元，連續第六個交易日錄得淨流入，累計流入額超過538億元。

人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日低開低走，收報7.1663，較上個交易日4時30分收盤價跌198點子，創7月24日以來逾一周新低，全日在7.1550至7.1695之間波動。中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報7.1283，較上個交易日升22點子，兩連升，上個交易日報7.1305。

今日新聞精選

1. 7月中國製造業景氣度轉弱，產出和需求均輕微收縮，尤其是外需疲弱拖累整體需求。7月財新中國製造業採購經理指數（PMI）錄得49.2，低於市場預期的50.1，且低於6月1.3個百分點，時隔兩月再次錄得50以下。當月製造業新訂單指數和生產指數分別錄得1月和2月以來的新低，新出口訂單指數亦大幅降至2022年10月以來新低。製造業就業繼續惡化，當月用工規模連續第五個月下降，但降幅邊際放緩。財新智庫高級經濟學家王喆認為，宏觀景氣度低、經濟下行壓力大仍是不爭事實，政策層面保就業、穩預期、增加居民收入仍是重中之重。當前貨幣政策對供給端提振效果有限，針對需求側的積極財政政策更應成為優先選項。

2. 國務院總理李強主持召開國務院常務會議，在經濟政策方面延續此前中共中央政治局會議論調，包括優化房地產政策、活躍資本市場及提振投資者信心等，另核准山東石島灣、福建寧德、遼寧徐大堡核電項目。業內專家表示，資本市場的重要性得到進一步凸顯，預計下階段資本市場將會出台一攬子措施，激發市場活力。而此次國常會沒有提及房地產「市場面」，而是直指「政策面」，這其實是要求各地政策定位要清晰、政策優化要主動、政策發布要及時，預計8月各地會加快出台房地產相關政策，措施料包括適度放寬一線城市部分區域限貸限購措施、在全國範圍內加快推進「帶押過戶」模式等。

3. 為維護國家安全和利益，中國決定對性能較高的無人機實施臨時出口管制，民用無人機範疇亦受到影響。管制措施今年9月1日起正式實施，實施期限不超過兩年。中國無人機廠商大疆表示會嚴格遵守有關管制，並強調大疆從未設計和製造過軍事用途的產品和設備，也從未在任何國家推銷或銷售產品用於軍事衝突或戰爭。

4. 克而瑞研究中心數據顯示，7月百強房企實現銷售操盤金額3504.3億元，單月業績規模創近年新低。單月業績同、環比雙降，環比降低33.5%、同比降低33.1%，同比降幅較上月進一步擴大。克而瑞認為，今年以來雖有一定的修復預期，但在供需兩端制約之下，樓市復甦動能趨緩、企業去化壓力仍然較大。另外，中指研究院最新數據顯示，7月全國100個城市新建住宅平均銷售價格為每平方米16177元，環比下跌0.01%，跌幅與6月持平；同比下跌0.17%。全國百城二手住宅平均銷售價格為每平方米15685元，環比下跌0.39%，跌幅較上月擴大0.14個百分點；同比下跌2.04%，跌幅較上月擴大0.29個百分點。

5. 國家發改委等部門發布關於實施促進民營經濟發展近期若干舉措的通知，提出在國家重大工程和補短板項目中，選取具有一定收益水平、條件相對成熟的項目，形成鼓勵民間資本參與的重大項目清單。擴大基礎設施領域不動產投資信託基金（REITs）發行規模，推動符合條件的民間投資項目發行基礎設施REITs，進一步擴大民間投資。推動平台經濟健康發展，持續推出平台企業「綠燈」投資案例。延長普惠小微貸款支持工具期限至2024年底，持續加大普惠金融支持力度等。

6. 受颱風「杜蘇芮」殘餘環流影響，華北、黃淮等地連日極端降雨，引發洪澇和地質災害，北京、河北等地都出現傷亡，其中北京11人遇難，包括1名殉職消防員和1名鄉鎮幹部，並有27人失聯。國家主席習近平對防汛救災工作作出重要指示，要求各地要全力搜救失聯被困人員，做好受傷人員救治和遇難者家屬安撫工作，盡最大限度減少人員傷亡。善安置受災群眾，抓緊修復交通、通訊、電力等受損基礎設施，盡快恢復正常生產生活秩序。財政部、應急管理部緊急預撥1.1億元中央自然災害救災資金，支持京津冀做好防汛救災工作。

7. 國家發改委日前發布恢復和擴大消費措施，其中提出要穩定大宗消費，各地區不得新增汽車限購措施，並要促進汽車更新消費，鼓勵以舊換新，延續和優化新能源汽車車輛購置稅減免等。廣東省商務廳相關負責人表示，目前廣東正推動放寬廣州、深圳「限牌」（限額發放車牌）；支持廣州、深圳等汽車大市實施購車補貼、以舊換新，擴大新能源車銷量。另外，江西省今年下半年將安排省級商務發展資金1億元用於發放消費券，比去年增加3000萬元。

8. 上海市黃浦區委書記杲雲表示，2022年黃浦區實現地區生產總值3023.05億元，首次突破三千億元，位居全市第二、中心城區第一；經濟密度達每平方公里147.32億元，穩居中心城區首位；現有6家國家級金融要素市場和721家持牌金融機構，金融市場交易總額約佔全上海市的70%。今年上半年，黃浦區引進內資212.86億元；實際使用外資12.8億美元，約佔全市使用外資總額的10%，與2021年同期相比增長95.7%。

撰文：經濟通中國組

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