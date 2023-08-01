【高息定存】工銀亞洲推一個月定存4.6厘，東亞3個月4.4厘

市場料年內美國仍會加息一至兩次，美息暫未見頂，有本地銀行繼續上調港元定存利率，當中工銀亞洲新推1個月4.6厘，而3個月息亦上調至4.6厘，起存金額10萬元起，指定「綜合戶口」、「e時代」及「理財現金戶口」之客戶，都可以透過分行辦理，先到先得。

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另外，東亞銀行(00023)的3個月及6個月定存息分別有4.35厘及4.25厘，起存金額只需2萬元，全新「至尊理財」可透過分行辦理。若以200萬承造定期，3個月及6個月息更有4.4及4.3厘；全新「顯卓私人理財」可透過分行辦理。

渣打起存1萬最高達4.4厘

如資金較少，渣打(02888)和信銀國際亦推出港元定存優惠，起存金額只需1萬元。其中，渣打再次調高息率，6個月息有4.4厘，適用於特選客戶及「優先私人理財」客戶可透過分行、網上理財、SC Mobile及電話辦理。

信銀國際的客戶透過inMotion動感銀行之網上銀行或手機應用程式，以新資金辦理，即可享3個月息4.15厘及6個月息4.2厘。

表列各大銀行定存息率：

http://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/depositrate_hkd.php

撰文：經濟通採訪組

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