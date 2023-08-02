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熊麗萍：恒指19500點有支持，8月或上試21000點

02/08/2023

嘉賓：資深財經分析師 熊麗萍

 

　　港股經歷過7月翻身之後，8月開局第一日倒跌收市，財新PMI製造業相隔兩個月再度跌穿50盛衰分界線，反映內地經濟復甦動力增長不足，單靠內地刺激政策出台的憧憬能否支撐大市繼續向上？多間新能源車企公布7月交付量數據，大部分按月有增長，蔚來(09866)交付量創歷史新高，理想(02015)則連續兩個月交付量突破三萬輛，加上據報廣東省有利好汽車銷量政策出台，反映汽車銷量也有大翻身跡象？比亞迪(01211)目前股價最落後，回落到一定水平可追入？澳門7月博彩收入創疫情以來單月最高，惟濠賭股上日（1日）股價變動不大，反映數據對市場無驚喜？

 

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