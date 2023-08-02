  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

7月交付數據亮麗兼獲國策支持，新能源車股可趁回吐吸納？

02/08/2023

　　內地新能源車企7月交付量數據出爐，大部分按月皆有增長，其中比亞迪(01211)穩居新能源汽車銷量第一寶座，7月銷量超26萬輛，理想汽車(02015)以3.4萬輛交付量領跑造車新勢力，蔚來(09866)交付逾2萬輛創歷史新高，日前獲德國大眾汽車入股的小鵬汽車(09868)7月交付量亦重回1萬輛以上。不過，新能源車股近期利好消息不斷，包括獲內地刺激消費政策大力支持，股價已急升多日，加上今日(2日)大市見較明顯調整，部分之前升得急的車股都借勢回吐，其中小鵬半日插9%回得最急，蔚來也跌逾半成，應如何部署呢？

 

（小鵬汽車網頁截圖）

 

比亞迪7月汽車銷量同比增61%　理想增2.28倍至3.4萬輛

 

　　比亞迪7月汽車銷量約26.22萬輛，同比增長61.3%，首7個月汽車銷量約151.8萬輛，升87.63%。7月海外銷售新能源乘用車合計1.81萬輛。

 

　　理想汽車7月共計交付新車約3.41萬輛，按年增長2.28倍，並已連續兩個月交付量突破3萬。2023年累計交付量已達約17.32萬輛。集團指，理想L系列三款車型自去年6月發布以來，累計交付已超過20萬輛。其中，理想L7在上市5個月時間內，總交付量突破5萬輛；理想L8和理想L9的交付量從今年3月的1.2萬輛提升到7月的2萬輛。

 

小鵬7月交付電動車環比增28%　蔚來交付按年增1.04倍

 

　　小鵬汽車7月共交付1.1萬輛智能電動汽車，同比下降約4.5%，環比增長28%，已連續6個月錄正增長。集團指，新轎跑SUV小鵬G6於6月底上市後，於7月已在全國110座城市啟動規模交付。7月G6累計交付逾3900輛。G6銷售帶動進店客流量激增，正積極爬升G6的供應產能，工廠開啟滿負荷生產模式，並增加專項物流確保車輛到店速度，以確保G6的交付速度。

 

　　蔚來7月交付20462輛汽車，按年增長103.6%，按月增長91.1%，交付量創歷史新高。截至2023年7月31日，蔚來汽車累計交付量達約36.5萬輛。智能電動全能SUV全新ES6自2023年5月底上市以來，交付量穩步增長，月度交付於2023年7月突破10000輛。全新ES6可以滿足用戶在家庭、商務及休閒等各方面的出行需求。


　　至於其他新勢力，廣汽(02238)埃安7月銷量為45025輛，同比增長80%。零跑汽車(09863)7月新車交付量為14335輛，同比增長19%。吉利(00175)旗下極氪7月交付量為12039輛，同比增長139.7%，環比增長13.4%。

發改委指不得新增汽車限購措施　廣東省推動放寬廣州深圳「限牌」

 

　　值得一提，近期汽車產業迎來政策大力支持。國家發改委日前發布恢復和擴大消費措施，其中提出要穩定大宗消費，各地區不得新增汽車限購措施，並要促進汽車更新消費，鼓勵以舊換新，延續和優化新能源汽車車輛購置稅減免等。廣東省商務廳相關負責人表示，下半年將重點抓好大宗消費、文旅消費、銷售龍頭和縣域消費，目前廣東正推動放寬廣州、深圳「限牌」(限額發放車牌)；支持廣州、深圳等汽車大市實施購車補貼、以舊換新，擴大新能源車銷量。

 

　　另外，商務部市場運行和消費促進司司長徐興鋒近日在新聞發布會上表示，下一步商務部將繼續堅持「政策+活動」雙輪驅動，進一步做實做細「消費提振年」，包括組織相應的家居煥新消費季、百城聯動汽車節、千縣萬鎮新能源汽車下鄉等活動。江西省則出台《關於進一步促進和擴大消費的若干措施》，提出下半年將統籌安排省級商務發展資金1億人民幣用於發放消費券，其中汽車消費券的發放，省級層面擬安排6000萬人民幣。乘聯會表示，各地汽車促消費活動已大面積開展，部分地區通過大量發消費券等輔助措施，進一步提振了汽車消費熱情。

 

熊麗萍：今年新能源車股可較看好　待再有減價消息可趁機吸

 

　　今日《開市Good Morning》節目請來資深財經分析師熊麗萍，她指內地新能源車銷售一直增加並不令人意外，很多車企都已投資了很多年，產能開始上軌道，並正拓展海外市場，現時已沒有多少家車企每月交付不足一萬輛車。而德國大眾汽車入股小鵬作戰略合作，相信可增強對新能源車整個板塊信心，因德國一直是汽車生產大國，入股小鵬變相認同內地新能源車技術及生產。至於單月銷售數字不需看得太重，但整個板塊經過多日急升，料需抖一抖，未有貨不用急於撈貨，一旦再有減價消息或可借勢調整多一些，到時可再趁機吸納。減價其實也不用太擔心，最重要看各品牌建立後的銷量如何，另要看拓展海外市場進展，總之今年整個新能源車板塊都可較為看好。

 

（《開市Good Morning》節目截圖）

 

　　至於選股方面，熊麗萍指，以往可揀買比亞迪，因其予人信心較大，「蔚小理」中可揀理想，但自從大眾入股小鵬，股份選擇可更多，因事件象徵意義很大，實際也令小鵬引入新股東有更多資金，可望將虧損時間縮短。而理想股價早已大升，往後可能升得較慢，料其他股份會成為焦點。不過，既然內地新能源車發展已相對確定，流入整個板塊的資金池會增大，資金未必會被分薄，即使於近期高位買入理想仍可繼續持有。

 

　　汽車股今日普遍下跌，比亞迪半日跌1.16%收報271.6元；小鵬跌8.95%收報75.3元；蔚來跌5.64%報110.5元；零跑汽車跌2.17%報45元；理想汽車無升跌報169.9元；吉利跌0.91%報10.88元；廣汽跌0.42%報4.76元；長汽(02333)升0.95%報10.62元；東風(00489)跌1.4%報3.53元。

 

 

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組　整理：李崇偉

 

etnet榮膺HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁設計嘉許計劃」三項金獎！► 了解詳情

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

09868

小鵬汽車－Ｗ

72.150

異動股

00020

商湯－Ｗ

1.770

異動股

01919

中遠海控

8.100

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 09868 小鵬汽車－Ｗ
  • 72.350
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 1.770
  • 01919 中遠海控
  • 8.100
  • 09866 蔚來－ＳＷ
  • 109.600
  • 09888 百度集團－ＳＷ
  • 147.200
股份推介
  • 03390 滿貫集團
  • 5.060
  • 目標︰--
  • 06862 海底撈
  • 21.750
  • 目標︰$24.60
  • 01186 中國鐵建
  • 5.690
  • 目標︰$4.70
  • 01024 快手－Ｗ
  • 65.800
  • 目標︰$80.00
  • 09961 攜程集團—Ｓ
  • 311.600
  • 目標︰$321.00
人氣股
  • 00005 滙豐控股
  • 65.450
  • 00001 長和
  • 46.900
  • 00007 智富資源投資
  • 0.171
  • 00700 騰訊控股
  • 343.600
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 96.100
報章貼士
  • 02359 藥明康德
  • 76.250
  • 目標︰--
  • 01981 華夏視聽教育
  • 1.120
  • 目標︰$1.50
  • 01361 ３６１度
  • 4.380
  • 目標︰$5.00
熱炒概念股
即時重點新聞

02/08/2023 12:05  《午市前瞻》中央措施不具體，恒指或試萬九，碧服有機會試11元

02/08/2023 13:32  【外圍經濟】電動車電池股遭拋售，南韓科斯達克指數下跌3.4%

02/08/2023 12:08  《中國要聞》螞蟻集團：牽頭立項無障礙身份鑒別ITU國際標準

02/08/2023 13:24  《駐京專電》字節、小米、理想等民企紛紛捐款助京津冀防汛救災

02/08/2023 12:21  恒指公司：恒生科指步入牛市，7月升16%歷來第二佳表現

02/08/2023 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入９４﹒８億元，買盈富沽騰訊

02/08/2023 08:34  【大行炒Ｄ乜】滙控績後大行看法不一，多間大行齊點評百勝

28/07/2023 14:45  《嚟緊炒Ｄ乜》理文造紙成功築底，中線目標價３﹒９３銀

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

7月交付數據亮麗兼獲國策支持，新能源車股可趁回吐吸納？
人氣文章

新聞>財經熱話

《午市前瞻》中央措施不具體 恒指或試萬九 碧服有機會試11元
人氣文章

新聞>財經熱話

順豐控股擬來港第二上市，此前傳募資最多234億元
品味生活
生活
人氣文章

娛樂情報

鄧永健爆《愛•回家》Ivan與「無知May」感情線發展
人氣文章

行政人員

搶人才｜麥當勞推香港限定管理文憑！由客服至餐廳管理都有，潛質組員有機會晉升餐廳總經理？
人氣文章

娛樂情報

投資餐廳半年結業 肥仔@ERROR拒再闖飲食業
DIVA CHANNEL
人氣文章

「世」界味覺之旅．Saii Lee

Seaview and CVIEW：M+頂層高級江蘇、浙江、上海名菜！香噴噴本幫燻魚、慈禧最愛樟茶鴨、矜貴鮮味蒸鰣魚、清甜爽脆河蝦仁
人氣文章

Yan Can Taste．Yan Chung

泰國東北米芝蓮必比登推介！著名YouTuber食家Mark Wiens都讚！Fine Dining依善菜吃雜菜酸甜魚、荔枝野鴨、香茅烤豬肉，泰菜最原始重口味！
人氣文章

Art & Living

從保育皇都戲院，到細說歐德禮的故事！紀錄片《尚未完場》的香港歷史鈎沉
健康好人生 Health Channel
人氣文章
佢有事、搵邊個？ 1
人氣文章
長者醫療券｜7.28起可與配偶共用醫療券！新推電子同意書插身份證確認用券！一文看登記、用法FAQ
人氣文章
最新研究！橄欖油可促進大腦健康、甚至減低認知障礙死亡風險！食幾多才有功效？教你用橄欖油代牛油做抹茶鬆餅 1
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 02/08/2023 13:41
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 02/08/2023 13:41
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 02/08/2023 13:41
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 02/08/2023 13:25
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
風水蔣知識
最新專題
More
人氣文章財經熱話02/08/2023
7月交付數據亮麗兼獲國策支持，新能源車股可趁回吐吸納？
人氣文章財經熱話02/08/2023
《午市前瞻》中央措施不具體 恒指或試萬九 碧服有機會試11元
人氣文章財經熱話02/08/2023
順豐控股擬來港第二上市，此前傳募資最多234億元
人氣文章大行報告02/08/2023
【大行炒D乜】百勝績後追揸沽？一click入嚟唔使估
人氣文章香港要聞02/08/2023
西隧有私家車撞收費亭，現場開始有車龍
人氣文章財經熱話02/08/2023
【銀行業績】恒生匯控業績大比拼，哪隻較值博？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流版IQ

【etnet Bonus】外匯虛幣版面大革新！齊玩遊戲填問卷、贏7-11 港幣$20現金券！

【萬勿錯過】陶冬看「2023年：政策轉變之年」— 足本重溫

【港古仔】呂法傳師傅拆解電影神怪橋段！有一個髮型最當旺！去邊度能夠吸取靈氣？靈龜出海係咪代表香港「陸沉」！？點解拜多啲山能夠幫到自己？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金