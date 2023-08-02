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《午市前瞻》中央措施不具體 恒指或試萬九 碧服有機會試11元

02/08/2023

　　恒生指數半日報19613，跌397點或2%，主板成交近599億元。恒生中國企業指數報6707，跌146點或2.1%。恒生科技指數報4422，跌116點或2.6%。

 

　　恒指三大成交股份依次為騰訊(00700)、美團(03690)及阿里(09988)；騰訊收報343.6元，跌10.4元或2.9%，成交35.39億元；美團收報139.6元，跌5.9元或4.1%，成交17.6億元；阿里收報96.15元，跌1.7元或1.7%，成交14.24億元。國指三大成交股份依次為騰訊、美團及小鵬汽車(09868)；小鵬汽車收報75.3元，跌7.4元或8.9%，成交17.2億元。科指三大成交股份依次為騰訊、美團及小鵬汽車。

 

　　恒指兩大跌幅股份依次為中升控股(00881)及恒生(00011)；中升控股收報25.3元，跌1.5元或5.6%，成交7859萬元，盤中低見25.3元，最高見26.9元；恒生收報110.4元，跌5.3元或4.6%，成交2.5億元。恒指兩大升幅股份依次為碧桂園服務(06098)及碧桂園(02007)；碧桂園服務收報9.9元，升1.5元或17.9%，成交13.33億元，盤中高見10.16元，最低見9.09元；碧桂園收報1.49元，升0.03元或2.1%，成交4.4億元。

 

 

張智威：碧桂園配股消息會再出現

 

　　恒指繼續向下調整，半日跌幅一度擴大至超過400點。信誠證券聯席董事張智威向《經濟通通訊社》表示，中央雖然提出政策方針，但並未有更具體的救市措施，當中細節亦不清楚。

 

　　上周大幅上升，主要為短線期指挾淡倉緣故，故隨後便持續回吐。他指出，短線調整目標可先參考保力加通道中軸線，即20天線約19000水平，至於能否再度反彈突破，則要看中央進一步的公布。

 

(網上圖片)

 

　　碧桂園服務(06098)公布，預期截至6月30日止中期淨利潤約23.2億至25.8億元人民幣，同比跌10%至持平，同時有意於中期業績公布後於公開市場回購股份，消息刺激股價半日急升最多約兩成。但張智威指始終碧桂園(02007)債務纏身，而且配股消息大有機會再現，故整體基本面不算是改善。

 

　　另外，碧桂園集資壓力大，亦不能排除會出售碧服股份。然而，走勢上碧服今個月內有機會可以挑戰11元，但要留意內房股波動大，揸沽宜快。

 

(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

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