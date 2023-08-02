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《神州經脈》人行指導降房貸，多項免稅政策延續，A股人幣均向下

02/08/2023

　　人行會議稱推動居民房貸利率及企業融資成本下降，對銀行業帶來息差壓力，加上中字頭午後出現顯著跌幅，拖累A股今日（2日）全日表現向下，滬綜指收跌0.89%，報3261.69點，深成指跌0.35%，創業板指軟0.24%。

 

（資料圖片）

 

　　交投氣氛進一步轉冷，兩市全日成交8361億元（人民幣．下同），按日再大減12.6%。陸股通今日淨流出超過50億元，結束此前連續六個交易日淨流入的趨勢。

 

　　人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報7.1792，較上個交易日4時30分收盤價跌249點子，兩連跌，續創7月24日以來逾一周新低，全日在7.1550至7.1877之間波動。中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報7.1368，較上個交易日跌85點子，止兩連升，創7月25日以來逾一周新低，上個交易日報7.1283。

 

今日新聞精選

 

1. 人民銀行、國家外匯管理局昨日召開2023年下半年工作會議，明確因城施策精準實施差別化住房信貸政策，繼續引導個人住房貸款利率和首付比例下行，更好滿足居民剛性和改善性住房需求；指導商業銀行依法有序調整存量個人住房貸款利率，以及繼續深化利率市場化改革，促進企業綜合融資成本和居民信貸利率穩中有降。而為支持房地產市場平穩健康發展，會議要求落實好「金融16條」，延長保交樓貸款支持計劃實施期限，保持房地產融資平穩有序，加大對住房租賃、城中村改造、保障性住房建設等金融支持力度。

 

2. 《路透》引述知情人士稱，中國外匯監管部門以窗口指導形式，要求一些商業銀行減少或推遲購買美元，以緩和人民幣貶值速度。中國國家外匯管理局回應報道稱，人民幣匯率預期穩定，將推動企業和金融機構保持「風險中性」思維。另人行、國家外匯管理局周二召開下半年工作會議表示，密切關注跨境資金波動情況，加強宏觀審慎管理和預期引導，保持人民幣匯率在合理均衡水平上基本穩定；推動銀行健全匯率風險管理服務長效機制，加強對重點主體匯率避險支持；簡化境外投資者投資中國市場程序，豐富可投資資產種類；進一步便利境外投資者增持人民幣資產，有序推進人民幣國際化。

 

3. 財政部、稅務總局發布文件，延續小規模納稅人增值稅減免政策，農戶、小微企業和個體工商戶融資擔保增值稅政策等，繼續免徵或減免增值稅直至2027年12月31日；並提出對金融機構向小型企業、微型企業及個體工商戶發放小額貸款取得的利息收入免徵增值稅，對金融機構與小型企業、微型企業簽訂的借款合同免徵印花稅，政策執行至2027年12月31日。

 

4. 美國眾議院的中國問題特別委員會去信美國資產管理公司貝萊德（BlackRock），以及指數公司MSCI明晟，指兩家公司涉嫌引導美國資金流入被華府列入黑名單的中國企業，將會展開調查，要求它們在8月中前就相關投資作詳細說明。中國駐美大使館發言人批評眾議院過度渲染國家安全概念，將經貿和投資問題政治化。貝萊德否認涉及不當行為，MSCI則表示，正審視調查。

 

5. 國家網信辦擬加強未成年人網絡保護，將全面升級「青少年模式」為「未成年人模式」，並將推動模式覆蓋範圍由App擴大到移動智能終端、應用商店，實現軟硬件三方聯動，方便用戶一鍵進入模式。在未成年人模式下，移動互聯網信息服務提供者不得設置以應援集資、投票打榜、刷量控評等為主題的網絡社區、群組、話題，不得利用泛娛樂化功能和內容誘導未成年人沉迷網絡；算法推薦服務提供者不得向未成年人推送可能引發未成年人模仿不安全行為，和違反社會公德行為、誘導未成年人不良嗜好等。

 

6. 北京、河北多地遭受強降雨天氣，引發洪澇和地質災害。字節跳動、小米(01810)、理想汽車(02015)等民企紛紛捐款馳援防汛救災。其中北京字節跳動公益基金會宣布捐贈1億元，阿里巴巴公益基金會宣布捐贈3000萬元，小米公益基金會宣布緊急捐款2500萬元，理想汽車宣布捐贈2000萬元；騰訊旗下基金會啟動常態備災資金近700萬元救災，並追加抗汛救災捐贈資金1億元。農夫山泉則向北京門頭溝災區捐贈飲用水物資。

 

7. 2023年《財富》世界500強排行榜揭曉，其中中國（包括台灣）有142家公司上榜，公司數量繼續位居各國之首。排名最高的中國公司前三位依次為國家電網、中國石油、中國石油化工，分列第三、第五及第六位。今年有7家中國公司新上榜，分別是寧德時代、廣州工業投資控股集團、廣東省廣新控股集團、陝西建工控股集團、美團、通威集團、立訊精密。德時代以488億美元銷售收入首度上榜，排名就達到第292位，其競爭對手比亞迪以銷售收入630億美元，排名從去年第436位躍升至今年212位，是排名提升最多的中國公司。《財富》形容，寧德時代和比亞迪是中國新能源車技術創新與突破的兩匹黑馬。

 

8. 據傳監管部門通知地方政府，要求2023年新增專項債需於9月底前發行完畢，意味著未來兩個月將有1.34萬億元人民幣額度的專項債將要發行，為避免地方債供給過多導致發債成本進一步走高，據外電報道，最近幾周，至少有五個地方政府已經組織或即將組織與金融機構的調研會議，希望增加和市場的溝通，進一步了解承銷商的市場需求，並就當地政府債券發行的時機和定價區間與金融機構進行協調。

 

撰文：經濟通中國組

 

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