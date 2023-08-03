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惠譽下調美國評級，市場陷恐慌美股全線大跌

03/08/2023

　　惠譽下調美國評級，華爾街恐懼指數VIX創下近5個月來最大漲幅，達15%。年內瘋漲6.5萬億美元的美股，周三(2日)全線下挫，道指和納指均大跌逾300點，標普500錄得4月以來最差單日表現。


　　道指跌348.16點，或1%，報35282.52點。納指跌310.47點，或2.2%，報13973.45點。標普500跌63.34點，1.4%，至4513.39點。


　　雖然美國政府預算赤字不斷擴大，推動惠譽下調該國最高評級，財政部長耶倫狠批有關決定，財政部同時於周三宣布兩年半來首次提高長債發行規模，至1030億美元。


　　此外，有「小非農」之稱的ADP就業數據遠超預期，美國7月私營部門就業人數經季節調整後增加32.4萬人，經濟學家預期為19萬人，凸顯美國就業市場強勁，有助美國經濟避開衰退，但亦反映通脹壓力仍然存在。

美匯指數連續第3日上行

　　美匯指數連續第3日上行，漲0.28%，至102.59，登上近一個月高點。分析指，在惠譽下調美國評級後，投資者並沒有對美元表現出嚴重擔憂。


　　英鎊兌美元下跌0.51%，至1.27。英倫銀行周四(3日)將發布利率決策，經濟學家對加息幅度存在分歧。歐元兌美元下跌0.4%，至1.0938。美元兌日圓基本持平於143.4。紐元兌美元下跌1.2%，觸及6月30日來最低。澳元兌美元下跌1.1%，觸及6月1日來最低。


　　紐約期金收盤跌3.80美元，報每盎司1975美元。紐約期油漲勢暫停，下跌1.88美元，報每桶79.49美元。布蘭特期油下跌1.71美元，報每桶83.2美元。

 

撰文：經濟通市場國金組

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