  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

恒大物業(06666)履行復牌指引，申請今早復牌

03/08/2023

　　停牌逾16個月的恒大物業(06666)公布，履行復牌指引，已向聯交所申請由今日上午9時正起恢復買賣股份。


　　該集團指，聯交所載列就恢復股份買賣所訂6項復牌指引，包括公布上市規則規定的所有未公布的財務業績，並解決任何審計保留意見的事項等，而該集團認為已充分履行所有復牌指引要求。該集團於去年3月21日起於聯交所停止買賣。

etnet Forex版面大革新！一按了解更新詳情，參加遊戲，填問卷贏獎品！► 立即了解與參加

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

09868

小鵬汽車－Ｗ

72.800

異動股

00020

商湯－Ｗ

1.750

異動股

01919

中遠海控

8.000

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 09868 小鵬汽車－Ｗ
  • 72.800
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 1.760
  • 01919 中遠海控
  • 8.000
  • 09866 蔚來－ＳＷ
  • 116.100
  • 09888 百度集團－ＳＷ
  • 145.500
股份推介
  • 01478 丘鈦科技
  • 3.480
  • 目標︰$3.72
  • 03390 滿貫集團
  • 5.070
  • 目標︰--
  • 06862 海底撈
  • 21.600
  • 目標︰$24.60
  • 01186 中國鐵建
  • 5.640
  • 目標︰$4.70
  • 01024 快手－Ｗ
  • 66.450
  • 目標︰$80.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 93.750
  • 00700 騰訊控股
  • 345.400
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 12.080
  • 00007 智富資源投資
  • 0.167
  • 00990 榮暉國際
  • 0.860
報章貼士
  • 00347 鞍鋼股份
  • 2.300
  • 目標︰$2.52
  • 01478 丘鈦科技
  • 3.480
  • 目標︰$3.72
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 12.080
  • 目標︰$12.80
熱炒概念股
即時重點新聞

03/08/2023 07:50  《國金頭條》惠譽下調美國評級，市場陷恐慌美股全線大跌

03/08/2023 08:35  美高梅中國(02282)次季虧轉盈6.7億元，收入升4.2倍

03/08/2023 08:36  百威亞太(01876)半年盈利5.75億美元跌8%，不派息

03/08/2023 07:53  【恒大困局】恒大物業(06666)履行復牌指引，申請今早復牌

03/08/2023 07:53  【企業盈警】華人置業(00127)料中期盈利跌最多88%

03/08/2023 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入４﹒０２億元，買恒生國企沽小鵬

03/08/2023 09:57  【大行炒Ｄ乜】理文遭多行降目標價，麥格理對三桶油看法不一

28/07/2023 14:45  《嚟緊炒Ｄ乜》理文造紙成功築底，中線目標價３﹒９３銀

03/08/2023 09:38  《財資快訊》美電升報７﹒８０３７，隔夜拆息較上日跌至５厘

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

恒大物業(06666)履行復牌指引，申請今早復牌
人氣文章

新聞>開市Good Morning

當港股回落至約19168點，即保力加通道中線可作部署
人氣文章

新聞>財經熱話

惠譽下調美國評級，市場陷恐慌美股全線大跌
品味生活
生活
人氣文章

時事要聞

港機場客運量料明年底前完全恢復 國泰：缺人手運力減 料供求平衡票價始回落
人氣文章

小薯茶水間

富豪豪宅｜日本節目公開富商趙世曾複式海景大屋！面積等於東京巨蛋、有中東王族贈藏品！同場加映︰夏利里拉家族5萬呎「港版泰姬陵」（多圖）
人氣文章

女子愛財．唐德玲

內房股最壞時刻未過？！
DIVA CHANNEL
人氣文章

Fly with Luna．夏月

如溫泉旅館般的小鎮！城崎溫泉半天散策提案：七大特色外湯巡遊、漫步大谿川、細嘗天然溫泉水
人氣文章

性治療師手記．古錦榮

男友忙得沒時間見面，是事業心重，還是先後次序的選擇？
人氣文章

夢囈之上．林靖風 Cyrus Lamprecht

因脆弱而愛上一個人？《新世紀福音戰士》：看似堅強的外表下，其實藏著血肉之軀
健康好人生 Health Channel
人氣文章
浸大研發新中藥！以古方「麻子仁丸」為基礎治療慢性便秘，有信心通過FDA新藥註冊
人氣文章
65% ADHD患者成年後「唔斷尾」？做事甩漏易分心，或阻礙社交事業發展！藥物 + 認知行為治療助控制病情
人氣文章
再談阿斯巴甜代糖被列為2B致癌物：世界各地健康組織點睇？每日可以攝取多少？
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 03/08/2023 11:07
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 03/08/2023 11:07
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 03/08/2023 11:07
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 03/08/2023 10:50
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
政經專訪
最新專題
More
人氣文章國際動態03/08/2023
加拿大總理杜魯多與妻子結束18年婚姻
人氣文章財經熱話03/08/2023
恒大物業(06666)履行復牌指引，申請今早復牌
人氣文章開市Good Morning03/08/2023
當港股回落至約19168點，即保力加通道中線可作部署
人氣文章財經熱話03/08/2023
惠譽下調美國評級，市場陷恐慌美股全線大跌
人氣文章香港要聞02/08/2023
團結香港基金倡新田科技城提供創科換地補價優惠，初期直接批地
人氣文章中國故事02/08/2023
《神州經脈》人行指導降房貸，多項免稅政策延續，A股人幣均向下
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流版IQ

【etnet Bonus】外匯虛幣版面大革新！齊玩遊戲填問卷、贏7-11 港幣$20現金券！

【萬勿錯過】陶冬看「2023年：政策轉變之年」— 足本重溫

【港古仔】呂法傳師傅拆解電影神怪橋段！有一個髮型最當旺！去邊度能夠吸取靈氣？靈龜出海係咪代表香港「陸沉」！？點解拜多啲山能夠幫到自己？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金