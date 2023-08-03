恒大物業(06666)履行復牌指引，申請今早復牌

停牌逾16個月的恒大物業(06666)公布，履行復牌指引，已向聯交所申請由今日上午9時正起恢復買賣股份。



該集團指，聯交所載列就恢復股份買賣所訂6項復牌指引，包括公布上市規則規定的所有未公布的財務業績，並解決任何審計保留意見的事項等，而該集團認為已充分履行所有復牌指引要求。該集團於去年3月21日起於聯交所停止買賣。

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