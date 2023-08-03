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《午市前瞻》港股轉吹淡風向下尋支持 車股短炒全攻略

03/08/2023

　　恒生指數半日報19506，跌11點或不足0.1%，主板成交近526億元。恒生中國企業指數報6671，升1點或不足0.1%。恒生科技指數報4409，升20點或0.5%。

 

　　恒指三大成交股份依次為騰訊(00700)、友邦(01299)及阿里(09988)；騰訊收報345元，升1.6元或0.5%，成交28.18億元；友邦收報75.5元，升0.25元或0.3%，成交25.04億元；阿里收報93.65元，跌1.5元或1.6%，成交20.33億元。國指三大成交股份依次為騰訊、阿里及小鵬汽車(09868)；小鵬汽車收報73.8元，升3.2元或4.5%，成交13.61億元。科指三大成交股份依次為騰訊、阿里及小鵬汽車。

 

聶振邦：恒指19500好淡分界

 

　　受惠譽下調美國外幣債務評級，隔晚美股大挫，港股今早低開逾100點後反覆，資金明顯轉趨審慎。博威環球資產管理金融首席分析師聶振邦向《經濟通通訊社》表示，近期消息大多轉淡，包括內銀須下調按揭利率以協刺激樓市等，都令市場看法由好轉淡。短期觀望能否先守住19500支持，如能守住則挑戰20000仍然有望；但若失守，便須向18800至19000尋支持。

*蔚來有得升，小鵬要小心*

　　大市普遍受壓，但新能源車股逆市造好，蔚來(09866)盤中更強勢一度過升近一成。聶振邦指蔚來近期走勢樂觀，過去幾日大多收高，買盤充裕，短線有望挑戰128元至130元。

 

(網上圖片)

 

　　至於早前受大眾汽車入股消息刺激急升的小鵬，高見96.32後大幅回吐，昨日觸及10天線後今日有反彈，聶振邦指現價起計於80元會有一定阻力，短線炒作宜於72元以下部署。但他提到，小鵬最新公布每月銷量表現平平，而且早前低位計大升兩倍，料或有較深調整，短炒入手要小心。

 

理想續創高，比亞迪難炒

 

　　至於理想(02015)則仍然強勢，續創H股上市新高，聶振邦指始終理想基本面比蔚來及小鵬良好，股海翻波時期更吸引資金入手，故看好短線仍未升完，有望上試180至182元。

 

　　龍頭比亞迪(01211)走勢同樣呈強，近日觸及280元後回落至10天線水平，現時正嘗試企穩10天線水平。聶振邦亦看好能挑戰280元至290元，但始終股價基數大，升幅不足一成，短線操作吸引力較細。

 

(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

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