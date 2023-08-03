  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

彭博:香港新加坡金融中心之爭，內地因素維持香港優勢

03/08/2023

　　在中國內地因素的加持下，儘管面臨來自於ADR(美國存託憑證)的競爭，香港相較新加坡在股票、債券與財富管理業務上料將仍佔優，惟新加坡外匯交易的優勢較明顯。
　
內地企業回流，香港IPO領先新加坡
　
　　由於內地因素的加持，預計至少在2025年之前，香港在股權資本市場方面的優勢將繼續領先新加坡。香港今年上半年的IPO集資規模從去年同期的65億美元縮減至20億美元，但仍遙遙領先新加坡的1,860萬美元。由於中資科技巨頭重組、獨角獸公司上市，以及中概股ADR回流，彭博行業研究預計，2023年香港IPO規模或將達到80億至90億美元間，2024年將達400億美元。相比之下，新加坡則難從鄰近地區獲得大量交易。
　
兩地均面臨ADR競爭
　
　　作為中國內地的離岸股票中心，香港能維持比新加坡更高的市值和交易量，但兩地均面臨ADR方面的競爭。在過去三個月，新加坡一家科技巨頭的ADR日均交易量為3.19億美元，高於該地五大股票的日均交易量，即2.8億美元。香港五大中概股ADR的日均交易量為31億美元，亦高於五大股票的日均交易量，即20億美元。
　
香港債券業務優於新加坡
　
　　儘管內地出現房貸危機與美債收益率偏高，但仍有助香港G3貨幣債券業務領先於新加坡。在今年上半年和2022年，內地金融機構和地方國企境外實體的債券發行量佔亞洲(除日本外)總發行量逾半。香港企業的債券發行規模亦相當可觀，香港和內地企業的合計發行量佔亞洲(日本以外)總發行量的三分之二，在固定收益交易和銀行業務方面對香港的助力超過新加坡。
　
新加坡外匯交易領先香港
　
　　2025年底前，香港的外匯交易規模以及全球市佔率或繼續落後於新加坡，而兩地均排在倫敦和紐約之後。由於地緣政治因素，新加坡的財富和商業流入正不斷增加。儘管新加坡元兌美元交易量有所上升，但考慮到人民幣及港元兌美元交易的需求，除非出現如西方對華全面制裁般的極端情況，否則香港在主要美匯交易方面始終佔優。
　
香港財富管理業務有望收復失地
　
　　2023至2024年間，香港在吸引財富管理業務方面有望重新奪回相對新加坡的優勢。在內地資金流入的帶動下，香港的資產管理規模在2022年可能持平、2021年增長僅1%之後，有望恢復增長態勢。隨著內地與香港在疫情後重新通關，通過跨境理財通渠道的銷售不斷增長，再加上第一季度內地客戶新開設的賬戶，均令香港從中受益。但預料在2026年底前，新加坡資產管理規模仍有望超越香港。

etnet榮膺HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁設計嘉許計劃」三項金獎！► 了解詳情

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

09868

小鵬汽車－Ｗ

73.750

異動股

00020

商湯－Ｗ

1.780

異動股

01919

中遠海控

7.990

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 09868 小鵬汽車－Ｗ
  • 73.750
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 1.780
  • 01919 中遠海控
  • 7.990
  • 09866 蔚來－ＳＷ
  • 116.100
  • 09888 百度集團－ＳＷ
  • 144.500
股份推介
  • 00669 創科實業
  • 97.150
  • 目標︰$107.00
  • 01478 丘鈦科技
  • 3.460
  • 目標︰$3.72
  • 03390 滿貫集團
  • 5.050
  • 目標︰--
  • 06862 海底撈
  • 21.450
  • 目標︰$24.60
  • 01186 中國鐵建
  • 5.680
  • 目標︰$4.70
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 93.450
  • 00700 騰訊控股
  • 343.600
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 12.100
  • 00005 滙豐控股
  • 63.150
  • 00388 香港交易所
  • 319.200
報章貼士
  • 00347 鞍鋼股份
  • 2.340
  • 目標︰$2.52
  • 01478 丘鈦科技
  • 3.460
  • 目標︰$3.72
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 12.100
  • 目標︰$12.80
熱炒概念股
即時重點新聞

03/08/2023 11:11  《魚缸博客》恒大物業俾阿媽累，要博反彈都睇定啲先算

03/08/2023 12:06  《午市前瞻》港股轉吹淡風向下尋支持，車股短炒全攻略！

03/08/2023 12:17  海港企業(00051)中期虧損收窄至1200萬元，不派息

03/08/2023 12:07  恒指半日跌11點報19506，創科逆市升5%，碧服跌3.7%

03/08/2023 09:42  【外圍經濟】巴西央行意外減息半厘，不排除未來以同樣幅度減息

03/08/2023 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入４﹒０２億元，買恒生國企沽小鵬

03/08/2023 09:57  【大行炒Ｄ乜】理文遭多行降目標價，麥格理對三桶油看法不一

28/07/2023 14:45  《嚟緊炒Ｄ乜》理文造紙成功築底，中線目標價３﹒９３銀

03/08/2023 11:37  《財資快訊》美電軟報７﹒８０３３，一周拆息較上日軟２０基點

專題透視
人氣文章

新聞>香港政情

楊何蓓茵：多管齊下吸引青年加入政府
人氣文章

新聞>財經熱話

彭博:香港新加坡金融中心之爭，內地因素維持香港優勢
人氣文章

新聞>財經熱話

美高梅次季扭虧收入大增，澳門7月賭收勝預期大行唱好，濠賭股看高一線
品味生活
生活
人氣文章

娛樂情報

姜濤首場個人演唱會開鑼！唱《我只在乎你》冧姜媽
人氣文章

FOCUS

【FOCUS】經濟訊號續混亂，美國衰退似遠還近
人氣文章

跨境營商戰略．Rebecca Wong

進軍內地市場有計！靠小紅書打響知名度！By Far、Sezane如何嬴盡口碑、關注度？小紅書營銷必學3部曲
DIVA CHANNEL
人氣文章

The Dapper Style．汝勤

皇都戲院娛樂大亨Harry Odell的香港故事，你聽過沒有？由《尚未完場》跟大家說下去！
人氣文章

「世」界味覺之旅．Saii Lee

沙田吃五星酒店名物片皮鴨、視覺系火焰叉燒豬油撈飯！ 夏天必食時令禮雲子蝦米炒柚皮、刺激味蕾香炸臭豆腐
人氣文章

Watch & Jewelry

消費券用完沒有？Nap Jewelry午睡珠寶成熱潮：3個小資女最愛首飾品牌推薦！適合全日配戴，戴上就不想脫下來！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
婚後感情愈走愈遠，是對方變心，還是問題出於自己身上？感情沒有無緣無故的親密與「親陌」
人氣文章
職場花瓶：只著重外表，卻沒有腦袋的女人！同性抗拒，連異性也要「避得就避」？
人氣文章
經常胸悶翳痛？可能患心臟病！中醫針灸有效強心補肺！佐以艾灸，一個治療兩個效果！
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 03/08/2023 15:40
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 03/08/2023 15:40
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 03/08/2023 15:40
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 03/08/2023 15:25
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
風水蔣知識
最新專題
More
人氣文章香港政情03/08/2023
楊何蓓茵：多管齊下吸引青年加入政府
人氣文章財經熱話03/08/2023
彭博:香港新加坡金融中心之爭，內地因素維持香港優勢
人氣文章國際動態03/08/2023
美國對華科技戰變陣？傳白宮晶片顧問周五辭職
人氣文章財經熱話03/08/2023
美高梅次季扭虧收入大增，澳門7月賭收勝預期大行唱好，濠賭股看高一線
人氣文章財經熱話03/08/2023
《午市前瞻》港股轉吹淡風向下尋支持 車股短炒全攻略
人氣文章財經熱話03/08/2023
【虛幣世界】比特幣持續拉鋸，並回到2.92萬美元位置
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流版IQ

【etnet Bonus】外匯虛幣版面大革新！齊玩遊戲填問卷、贏7-11 港幣$20現金券！

【萬勿錯過】陶冬看「2023年：政策轉變之年」— 足本重溫

【港古仔】呂法傳師傅拆解電影神怪橋段！有一個髮型最當旺！去邊度能夠吸取靈氣？靈龜出海係咪代表香港「陸沉」！？點解拜多啲山能夠幫到自己？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金