彭博:香港新加坡金融中心之爭，內地因素維持香港優勢

在中國內地因素的加持下，儘管面臨來自於ADR(美國存託憑證)的競爭，香港相較新加坡在股票、債券與財富管理業務上料將仍佔優，惟新加坡外匯交易的優勢較明顯。



內地企業回流，香港IPO領先新加坡



由於內地因素的加持，預計至少在2025年之前，香港在股權資本市場方面的優勢將繼續領先新加坡。香港今年上半年的IPO集資規模從去年同期的65億美元縮減至20億美元，但仍遙遙領先新加坡的1,860萬美元。由於中資科技巨頭重組、獨角獸公司上市，以及中概股ADR回流，彭博行業研究預計，2023年香港IPO規模或將達到80億至90億美元間，2024年將達400億美元。相比之下，新加坡則難從鄰近地區獲得大量交易。



兩地均面臨ADR競爭



作為中國內地的離岸股票中心，香港能維持比新加坡更高的市值和交易量，但兩地均面臨ADR方面的競爭。在過去三個月，新加坡一家科技巨頭的ADR日均交易量為3.19億美元，高於該地五大股票的日均交易量，即2.8億美元。香港五大中概股ADR的日均交易量為31億美元，亦高於五大股票的日均交易量，即20億美元。



香港債券業務優於新加坡



儘管內地出現房貸危機與美債收益率偏高，但仍有助香港G3貨幣債券業務領先於新加坡。在今年上半年和2022年，內地金融機構和地方國企境外實體的債券發行量佔亞洲(除日本外)總發行量逾半。香港企業的債券發行規模亦相當可觀，香港和內地企業的合計發行量佔亞洲(日本以外)總發行量的三分之二，在固定收益交易和銀行業務方面對香港的助力超過新加坡。



新加坡外匯交易領先香港



2025年底前，香港的外匯交易規模以及全球市佔率或繼續落後於新加坡，而兩地均排在倫敦和紐約之後。由於地緣政治因素，新加坡的財富和商業流入正不斷增加。儘管新加坡元兌美元交易量有所上升，但考慮到人民幣及港元兌美元交易的需求，除非出現如西方對華全面制裁般的極端情況，否則香港在主要美匯交易方面始終佔優。



香港財富管理業務有望收復失地



2023至2024年間，香港在吸引財富管理業務方面有望重新奪回相對新加坡的優勢。在內地資金流入的帶動下，香港的資產管理規模在2022年可能持平、2021年增長僅1%之後，有望恢復增長態勢。隨著內地與香港在疫情後重新通關，通過跨境理財通渠道的銷售不斷增長，再加上第一季度內地客戶新開設的賬戶，均令香港從中受益。但預料在2026年底前，新加坡資產管理規模仍有望超越香港。

etnet榮膺HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁設計嘉許計劃」三項金獎！► 了解詳情