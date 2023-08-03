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楊何蓓茵：多管齊下吸引青年加入政府

03/08/2023

　　公務員事務局局長楊何蓓茵表示，政府每年招聘約1萬名公務員，當中60%是30歲或以下的青年，當局會推出多項針對性措施，多管齊下鼓勵及吸引青年加入政府。
　
擴闊招聘至大三學生
　
　　楊何蓓茵在立法會一個委員會表示，政府6月宣布新措施，容許各部門和職系擴闊招聘範圍至大學三年級學生；措施推出至今兩個月，已有22個職系會在下一輪的招聘工作考慮下一屆畢業的學生，包括紀律部隊、文職等，她形容反應熱烈，部分職位例如海關督察、入境事務主任的申請人數，都較去年為多。她舉例說，海關督察職位去年有約4000人投考，數字增加近1倍至7600人；而入境事務主任的投考人數，亦由去年的4500人，上升40%至今年的6300人，反映措施有效。
　
公務員到內地深度交流計劃快將展開
　
　　楊何蓓茵續稱，隨著香港與內地恢復全面通關，政府各部門已加強在內地向港生進行推廣宣傳及招聘，並計劃今年在上海設考場。


　　工聯會的黃國關注，本港公務員應加強與內地部門「掛職」。楊何蓓茵指，香港公務員到內地深度交流的計劃很快會展開，首先會到大灣區城市，當局將與廣東省政府簽署協議，她對有關計劃寄予厚望，希望公務員能從內地部門機關取得經驗，並增進兩地公務員交流。

撰文：經濟通採訪組

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