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【高息定存】工銀亞洲推一個月8厘定存息，南商8個月享4.3厘

03/08/2023

　　保證利率達5厘的銀色債券於上周五（28日）起接受認購，不少本地銀行上調港元定存息「搶存款」。工銀亞洲今日新推一個月8厘定存息，入場費僅需1000元，適用於全新客戶以新資金透過手機apps開立「綜合戶口」、「理財e時代」辦理。

 

（工銀亞洲官網截圖）

 

 

　　渣打亦推出7天年利率達10厘，14天年息亦有5.5厘；特選客戶及「優先私人理財」客戶6個月息亦可享4.4厘，適用於指定高端客戶兌換港元並開立定存。

 

南商推快閃優惠，8個月息享4.3厘

 

　　另外，南洋商業銀行推出快閃定存優惠，客戶經分行、個人／企業網上銀行、手機銀行以新資金開立「南商快閃定期存款」，8個月定存息可達4.3厘，起存額為50萬元，額滿即止。

 

　　同樣入場費只需1000元的滙豐銀行，尚玉／卓越理財客戶透過分行及電話理財辦理3個月、6個月定存，年利率分別可達3.5厘及3.6厘。

 

　　表列各大銀行定存息率：

http://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/depositrate_hkd.php

 

撰文：經濟通採訪組

 

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