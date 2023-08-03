【收市短打】港股失十天線轉吹淡風，李澤銘：大市暫缺乏明顯方向（有片）

嘉賓：紅蟻資本投資總監 李澤銘

評級機構惠譽突下調美國信貸評級，美國10期債息回升，觸發環球股匯債波動，港股昨日（2日）經歷大跌後今日（3日）仍未止跌，低開113點，但內地財新7月份中國服務業PMI報54.1，好過市場預期，帶動恒指反彈倒升55點，見19573半日高位後又回軟，收市跌96點，報19420點。港股興奮過後，今日成交額又顯著回落，全日成交1011億元。李澤銘認為，市場已經完全消化內地推出刺激經濟措施的憧憬，遲遲未見有實質可執行的政策出台，同一時間，已公布的數據反映內地7月經濟情況未如理想，特別是7月份房地產數據有明顯下跌，港股短期內缺乏方向。他又提醒，近期有停牌已久的內房股相繼復牌，但只是符合港交所的要求，並不代表經營狀況有所改善，復牌後仍要面對債務問題。他更推介科技股，相信第二季業績有驚喜，博業績可考慮快手(01024)及阿里巴巴(09988)，至於政策依賴度高的股份仍然需要小心。

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