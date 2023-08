銀行、科技界專家同台 剖析金融科技前景與機遇

全球邁進數字經濟年代,銀行近年積極運用金融科技推動數碼轉型,同時也為科技企業帶來新機遇。面對金融科技的需求日漸殷切,銀行在科技初創生態圈中可扮演甚麼角色?另一方面,當數碼金融產品及服務愈來愈普及,合規科技(RegTech)如何幫助銀行應對挑戰?由東亞銀行有限公司(東亞銀行)贊助、經濟通舉辦的《FinTech創新金融業:金融科技前景與機遇》網上研討會早前圓滿舉行,並邀請到多位銀行界及科技界專家一同剖析金融科技議題。

是次研討會分三個環節,由投資推廣署財經金融及金融科技主管梁瀚璟先生擔任主持。第一節以「FinTech趨勢與洞見」為主題,邀得東亞銀行資訊科技暨金融科技發展部主管梁兆恩先生、香港科技園公司策略夥伴總監柯志成先生,及香港數碼港管理有限公司金融科技總監嚴滌宇先生,分別就金管局「金融科技2025」策略、互聯網3.0(Web3)及生成式人工智能(Generative AI)等影響銀行業的議題進行分享。





積極回應港府政策 善用數據掌握客戶需要

梁兆恩率先表示,東亞銀行一直響應金管局「金融科技2025」倡議,亦成為東亞的主體發展策略,銀行緊貼科技發展亦有助了解客戶需要,例如更精準地將客戶分類,設計出更貼身、更個人化的服務。「現在強調『Lifestyle Banking』,銀行必須了解客戶日常生活以及不同人生階段的要求,從而為他們提供合適的產品。科技正正幫助我們掌握客戶生活的數據,從而支持他們的日常金融服務所需。」他又提到最近業界相當關注的Web3及綠色金融,這些注重數據使用的範疇更需與金融科技結合,因為數據正是金融科技的核心「養分」。



談及Web3,今年的《財政預算案》中提出撥款5千萬港元加快香港Web3生態發展,包括在數碼港設立「Web3基地」。嚴滌宇指自去年十月,政府率先發表《有關虛擬資產在港發展的政策宣言》後,全球Web3相關科企均表示有興趣來港發展,部分已落戶香港,有超過150個Web3項目。「我們主要就三方面協助政府推動Web3發展,包括人才培訓和教育,建立Web3 Living Lab去展示相關應用,以及舉辦一系列的活動讓各界更廣泛認知Web3是甚麼。我們冀能藉此增進行業溝通,並吸引更多內地與海外的科企來港,激發新火花。」





金融企業關注AI 海外初創憧憬大灣區機遇



不過要數目前科技界最熱門的議題,亦是各行各業正密切注視的技術,則非Generative AI莫屬。柯志成表示,不少公司包括金融企業主動聯繫科技園,欲了解ChatGPT如何在行業應用。「這些金融機構意識到應用ChatGPT可創造商機,但他們同時也有所忌憚,因為未能掌握箇中風險。不過據知許多金融機構正在做不同的試驗,相信金融界將很快有一些Generative AI的應用面世。」



另一方面,香港科技園亦致力吸引海外科技初創來港,目標是在2030年將園區企業增至7千間。柯志成舉例指,科技園舉辦多屆的「電梯募投比賽」,今年特別引進海外初創來港參賽,部分公司更已申請加入科技園,這是前所未見,皆因這些企業對大灣區的發展有所憧憬。惟他強調,單靠園區不足以擴大科創生態圈,更需要企業協作一同培育初創。



近年政府亦推出「拍住上」資助計劃,鼓勵傳統金融機構夥拍FinTech企業就創新金融服務產品進行概念驗證測試(PoC),並由數碼港負責執行。嚴滌宇說:「計劃於2021年面世,當時營運了超過90個項目,不同類型的FinTech項目都用。至於新一輪的計劃,我們見到業界開始習慣這種模式,而獲選項目的可用性及質素亦較之前進步不少。最重要是這些項目都必須有持牌金融機構作支持單位,東亞銀行亦有參與當中不少的項目。」





東亞建立生態圈 培育初創推動金融科技



的確,東亞銀行在支持初創發展,建立金融科技生態圈上一直不遺餘力。網上研討會第二節便介紹該行創立的「BEAST初創協作平台」。BEAST為初創企業提供共享空間,推動該行與本地初創企業及業界夥伴之間的創新和協作,為該行以至行業制定不同解決方案。除於香港設立有關平台,該行亦與香港人工智能及數據實驗室(HKAI Lab)合作,為初創進一步開拓大灣區的商機。





東亞銀行有限公司總經理兼中國內地業務總部主管葉志衡博士分享創立該平台的理念說:「BEAST即是將東亞銀行(BEA)與初創(Startups)結合的意思。我們認為銀行正是生態圈一部分,並分演三個角色,包括:1)金融機構——要面對現今客戶不同的科技化、數據化要求;2)僱主——面對員工年輕化,需要利用科技為員工締造一個更活躍進取的成長環境;及3)扎根香港的企業——面對國家和城市,有責任向內地訴說香港故事,並將內地故事帶到香港。我們喜見初創人才豐富,所研發的技術在銀行前、中、後台如市場推廣、資訊分析、流程優化等都應用得到。」



香港人工智能及數據實驗室(HKAI LAB)執行總監梁季笙先生形容,是次與東亞的合作則相當特別,初創除獲得HKAI Lab提供技術、硬件軟件方面的支援,還有東亞提供他們獨特的資源,例如銀行具體運作的內容、數據方面等。「雖然初創擁有技術,但如何將技術轉化成有效方案助銀行運作其實並不容易,這實在需要銀行的支援與指導。而這種扶持方式可幫助他們開拓更美好的將來,對香港作更大貢獻。」



跨境合作節奏需磨合 善用技術打破數據隔閡



事實上,東亞銀行與內地不同規模的科技企業都有合作,涵蓋雲端、AI、區塊鏈等不同領域。談到與內地企業合作的經驗,梁兆恩認為文化差異、地理限制對港人來說並非問題,反而內地創科企業步伐快,香港企業則較多合規性上的考慮,在適應彼此的節奏方面需要磨合。



梁瀚璟追問關於兩地數據互通的限制,梁兆恩指一些內地企業透過聯邦學習(Federated Learning),在毋須交換實際數據、保障資訊安全的情況下,遙距訓練銀行的信用模型協助處理信貸生意。銀行本身有足夠數據,再可結合其他非客戶、非交易數據去訓練AI模型,從而了解客戶的行為,不再因為地域限制而阻礙銀行的AI技術發展。



銀行加快數碼轉型 合規科技加緊配合



研討會第三節則以「揭開RegTech面貌」為題,並邀得東亞銀行有限公司集團合規總監、總經理兼合規處主管鄧海貝女士分享。她形容,合規科技(RegTech)是近年行內流行的字眼,即是將數碼科技結合銀行的監管系統。「合規常講求KYC(Know Your Customer),現在更講求KYB(Know Your Behaviour)、KYD(Know Your Data)。我們會利用大數據分析客戶的交易行為,審視潛在詐騙行為,從而提升銀行監察的效率與準確性。」





三年的疫情加速數碼轉型,銀行客戶的習慣亦有改變。鄧海貝指出,銀行客戶需要更多元化的數碼服務和產品,並能因應個人喜好靈活自主地管理財富。在這股趨勢下,合規工作亦要打破常規,平衡業務需要、監管的期望及客戶體驗。「為滿足客戶需求,銀行近年推出許多數碼產品及服務,前中後台便要作出配合。採用RegTech便可令風險管理做得更到位,同時可提升銀行營運效率。」



更好運用RegTech 了解科技背後邏輯



鄧海貝分享一些銀行的RegTech案例,包括在新客戶開戶(Customer Onboarding)時採用直通式(Straight Through Processing)處理,過程不經人手,也會提升準確度。又例如全球各地會有一些恐怖分子等制裁名單,銀行也會用到相關技術作人名核查。反洗黑錢及防詐騙方面,亦會有科技監察個別交易會否存在風險。



科技不斷演進,業界必須更好地運用RegTech。鄧海貝表示,銀行一直嘗試了解每個科技背後的邏輯。她舉例指,東亞銀行透過金管局與數碼港合辦的「反洗錢合規科技實驗室」平台與業界、科技公司、行內專家分享交流合規科技的操作與實際經驗,藉此場景與科技企業溝通,增進彼此了解。銀行亦有應用金管局的金融科技監管沙盒,試驗一些RegTech新概念與項目。「我們亦與不同的科技公司合作,包括透過旗下孵化平台BEAST,讓同事有機會與初創進行PoC去了解相關方案的可行性。」

