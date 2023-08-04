《神州經脈》外資股票投資流入增，澳洲大麥關稅取消，滬指全周升

中國結算擬降低股票類業務最低結算備付金繳納比例，相當於券商行業「定向降準」，刺激券商板塊高開超過2%，帶領滬深股市今早（4日）高開，盤中三大通訊商股價急漲，滬綜指一度突破三千三，惟該位置見阻力多板塊見沽壓，滬綜指全日僅升0.23%，報3288.08點。回顧全周，滬綜指全周升0.37%，上試三千三惟未能企穩。

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深成指今日升0.67%，創業板指走高0.95%。股市好淡大角力，兩市全日成交重回萬億關口，達10492億元（人民幣．下同），按日大增26%，陸股通淨流入超過27億元。多家機構預計人行將於本月降準，關注人行動向。

人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今早高開近400點，但逢低購匯需求湧出，匯價升幅逐漸收窄，收報7.1802，較上個交易日4時30分收盤價升93點子，止三連跌，全日在7.1482至7.1850之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報7.1418，較上個交易日升77點子，止兩連跌，上個交易日報7.1495。

今日新聞精選

1. 國家發改委、財政部、人民銀行、國家稅務總局今日聯合舉行新聞發布會，介紹「打好宏觀經濟組合拳，推動經濟高質量發展」有關情況。其中發改委表示，市場預期好轉，下半年經濟料將在上半年持續恢復的基礎上保持穩定向好。發改委並稱會更加致力穩增長，包括促進汽車等大宗消費，大力激發民間投資活力；延續實施支持「保交樓」工作、幫助處置不良資產等階段性政策；促進民營經濟發展壯大，穩步擴大制度型開放，更大力度吸引和利用外資；加快傳統產業改造升級，培育壯大戰略性新興產業，謀劃並布局一批未來產業等。此外，會持續謀劃研究一批針對性更強、力度更大的儲備政策，根據形勢變化及時分批出台實施，包括更好滿足居民剛性和改善性住房需求、積極擴大有效投資等不斷釋放超大規模市場潛力等方面。

2. 在「打好宏觀經濟組合拳，推動經濟高質量發展」新聞發布會上，對於對於降息、降準是否還有空間，人民銀行貨幣政策司司長鄒瀾表示，相關結構性貨幣政策工具需要統籌搭配、靈活運用，保持銀行體系流動性合理充裕，並要科學合理把握利率水平，適時適度做好逆周期調節，防止資金套利和空轉，以提升政策效率，增強銀行經營穩健性。如有必要，人行可再創設新的工具，持續支持普惠金融、綠色低碳等重點領域和薄弱環節，包括延續實施保交樓貸款支持計劃至2024年5月末，同時穩步推進租賃住房貸款支持計劃在試點城市落地，支持房地產市場平穩運行。

3. 內地券商迎來「定向降準」，中國結算宣布，擬自10月起進一步降低股票類業務最低結算備付金繳納比例，將該比例由現行的16%調降至平均接近13%，並正式實施股票類業務最低結算備付金繳納比例差異化安排。中國結算表示，降低有關比例將減少全市場資金佔用，提高資金使用效率，提升市場流動性。業內人士預計，此舉可向市場釋放300億至400億元人民幣資金規模，助力提振市場信心。

4. 人民銀行行長潘功勝主持召開金融支持民營企業發展座談會，伊利集團、宏橋集團、龍湖地產、正泰集團、新希望集團、旭輝地產、美的置業、紅豆集團8家民營企業；工商銀行、建設銀行等金融機構、銀行間市場交易商協會主要負責人參加。潘功勝表示，人行將加強金融、財政、產業等政策協調配合，引導金融資源更多流向民營經濟；制定出台金融支持民營企業的指導性文件。金融機構要精準實施差別化住房信貸政策，滿足民營房地產企業合理融資需求。

5. 據外電引述知情人士稱，至少3家中資股份制銀行於7月底收到國家金融監督管理總局通知，被要求提交外匯和貴金屬交易量歷史數據，包括即期和衍生品的季度、年度數據。有關監管要求和常規做法並不一致，據報境內商業銀行通常於每個季度之初向金融監管總局例行提交上一季度的運營報表，但毋須匯報外匯交易量數據。報道指，目前尚不清楚此次提交額外數據的目的，及監管層後續是否會出台相關措施。

6. 上海網信辦昨日召開「自媒體」信息內容發布分類指導會，逾20家重點資訊、財經、房產、教育類「自媒體」負責人參會。會議提醒，屬地「自媒體」未取得互聯網新聞信息服務許可，不得違規開展互聯網新聞信息服務活動。要進一步健全內部管理制度，切實做好帳號信息、內容編輯、信息發布、跟帖評論等環節的審核管理。

7. 國家外匯管理局公布，2023年二季度，中國經常帳戶順差653億美元，其中，貨物貿易順差1633億美元，服務貿易逆差550億美元，初次收入逆差462億美元，二次收入順差31億美元。資本和金融帳戶中，直接投資資產增加390億美元，負債增加49億美元；儲備資產增加163億美元。國家外匯管理局副局長王春英表示，上半年，來華直接投資保持資金淨流入，其中吸收來華股權投資淨流入323億美元；股票項下淨流入同比明顯增加，債券項下逐步恢復淨流入。從 中國對外投資情況看，對外直接投資有序發展，其中對外股權投資淨流出559億美元；對外證券投資同比有所放緩。

8. 中國商務部公告，鑑於中國大麥市場情況發生變化，對原產於澳州的進口大麥繼續徵收反傾銷稅和反補貼稅已無必要，決定自2023年8月5日起，終止對原產於澳州的進口大麥徵收反傾銷稅和反補貼稅。另外，意大利有意退出「一帶一路」倡議，不在協議五年期滿後續簽。中國外交部發言人指，有一些勢力持續惡意炒作，將中意共建「一帶一路」文化交流和經貿合作政治化，干擾合作、製造割裂，損人不利己。

撰文：經濟通中國組

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