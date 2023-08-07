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觀望內地具體刺激措施出台，料恒指19800至20000點附近有阻力

07/08/2023

嘉賓：凱基亞洲投資策略部主管 溫傑

 

　　國家發改委指要打好宏觀政策組合拳，市場憧憬會有更多刺激政策陸續出台，恒指上周五（4日）扭轉過去三日跌勢，全日最多升逾430點，其後升勢乏力，升幅一度收窄至不足百點，收市報19539點，升118點，100天線失而復得，大市成交略回升至1144億。港股受到外圍負面因素影響而有回調，大市本周繼續整固？恒指於19500點或會有支持？三大內地電訊商陸續會於本周公布業績，綜合大行預測，料中移動(00941)中期純利介乎742億至761億元人民幣，按年至少升約5％，料EBITDA升約3％至4％。市場關注行業收入難大幅增長，或影響來年盈利及派息政策指引？至於中電信(00728)積極發展雲業務，或成業績新增長點？政治局會議提到要活躍資本市場，地方政府都陸續開始有動作，包括深證協召開活躍市場座談會，反映中央對提振市場信心的決心。另外又進一步降低股票類業務最低結算備付金繳納比例，市場預料將釋放至少300億元人民幣，對券商利好作用有幾大？不過即使注入資金，但都要有基本面配合？

 

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