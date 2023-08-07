中電中期扭虧為盈，澳洲業務虧損大幅收窄，股價造好現價可吸？

中電(00002)今日(7日)中午公布業績，中期扭虧為盈賺50.6億元，中期息維持0.63元。業績主要受惠香港和內地業務表現穩健，以及澳洲業務虧損大幅收窄至5.59億元。中電午後股價造好，收市升逾1%，現價股息率約5厘，若業務真的重回正軌，不失為穩定收息之選，不知現價可否吸納呢？

（中電集團網頁企業短片截圖）

中期轉賺50.6億派息維持0.63元 澳洲業務虧損收窄至5.59億

中電截至今年6月30日止中期盈利50.6億元，去年同期錄股東應佔虧損48.55億元，每股盈利2元，宣派第二期中期股息每股0.63 元，與去年相同。上半年營運盈利在計入公平價值變動前增加19.3%至49.55億元，尤其受惠於香港業務表現穩健、中國內地兩個核電站發電量上升，以及印度的一次性重大有利項目。期內綜合收入減少9%至433.02億元，包括因終止合併Apraava Energy而減少5%。

集團於今年上半年就EnergyAustralia遠期銷售能源合約錄得輕微公平價值收益，相比去年錄得80億元的不利公平價值變動。按地區劃分，香港業務營運盈利40.36億元，按年微跌0.2%；中國內地業務營運盈利升9.1%至14.92億元；澳洲業務錄得5.59億元虧損，去年同期錄得虧損86.83億元；印度盈利升3.3倍至4.25億元，主要是一次性確認哈格爾電廠被拖欠應收帳款的延遲付款費及額外容量費收入。





中電：批發電價波動收窄 料EnergyAustralia下半年業績回升

中電表示，儘管澳洲的營運環境逐步復常，批發巿場的價格卻依然波動，零售市場則由於購電成本較高而導致利潤下降。但整體而言，批發電價在上半年的波動收窄，致使EnergyAustralia的遠期售電合約的公平價值錄得輕微收益，有別於去年上半年出現嚴重虧損。隨著之前訂立的遠期售電合約陸續到期，以及EnergyAustralia主要發電資產的營運表現逐漸改善，預期EnergyAustralia在今年下半年的整體業績表現將有所回升。另期內EnergyAustralia針對旗下兩間主要發電廠的營運問題採取措施，以改善Mount Piper電廠的燃料供應及雅洛恩電廠的營運可靠度。





中電：上半年售電量按年升3.7% 料燃料調整費隨油價回落

中電指，香港業務方面，儘管准許利潤因持續投資基建項目以支持減碳和增長而輕微增加，然而利息支銷有所增加。惟香港經歷3年多的隔離狀態後重新開放，加上5月及6月較酷熱的天氣，使上半年售電量按年升3.7%至163.19億度。經濟活動復甦，尤其餐飲、酒店及零售行業，帶動商業客戶類別售電量增6.6%。隨著政府、公共服務及學校逐漸復常，基建及公共服務客戶類別售電量增6.5%。然而，由於市民更多外出用膳和出境旅遊增加，令逗留家中時間減少，導致住宅客戶類別用電需求跌2.7%。



另中電指，會繼續投資新的大型基建項目，採用浮式儲存再氣化裝置技術的海上液化天然氣接收站已投入運作，並於7月接收了首批按長期供應協議供港的液化天然氣，有利香港在國際市場上採購價格具競爭力的天然氣。另外，國際油價已從高位回落，並出現漸趨穩定跡象，當有關趨勢持續，預計燃料調整費將可隨之下降，減輕客戶面對電價的壓力，集團將繼續就管制計劃協議的中期檢討與政府進行磋商。

林嘉麒：公用股已難言業務穩定 吼中電不如吼中移動

元宇證券基金投資總監林嘉麒指，中電今日股價造好，可見市場對其業績滿意，至少見到已不再受澳洲業務公平價值變化影響，始終一隻公用股受此因素影響實在難看，另集團亦維持派第二季息，惟次季於香港的發電量比首季差，雖然香港商業動力增強，商業客戶用電量增加，但住宅客戶用電量下跌。總體而言，美國息口快將見頂，明年應會開始減息，加上香港下半年經濟料持續復甦，而澳洲業務最差情況應已過去，經濟衰退憂慮亦緩和，中電股價調整空間料有限，若打算持有3至4年穩定收息，現價已可吸納。

（林嘉麒）

不過，林嘉麒提到，現時仍要留意息口及債息變化，本周美國會公布CPI，最理想通脹持續回落，加息預期降溫。另要留意，現時公用股業務已不如以往穩定，煤氣(00003)也受內地業務影響業績穩定性，再加上能源成本仍受俄烏戰爭等因素影響難以預料，中電也如其他公用股很難給予太高目標價，不如吼內地公用股如股息率達8厘的中移動(00941)。

中電今日升1.21%收報62.75元，成交8560萬元。其他公用股亦普遍上升，煤氣升0.31%報6.4元，電能(00006)升2.01%報40.7元，長建(01038)升1.01%報40.2元，港燈(02638)無升跌報4.83元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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