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內地洪災暫估損62億元，保險股跌，太保A挫近3%

07/08/2023

　　京津冀及東北地區受風暴杜蘇芮的殘餘影響，暴雨成災。國家金融監督管理總局公布，截至6日上午10時，河北、北京、黑龍江等16個受災地區的保險機構收到保險報案18.91萬件，估損金額62.41億元(人民幣．下同)。目前已賠付案件5.06萬件，賠付金額2.64億元。


　　16個受災地區的保險機構收到的保險報案中，車險報案11.62萬件，佔全部報案件數的61%，估損金額18.78億元；企財險報案7081件，估損金額16.22億元；農業保險報案2.41萬件，估損金額20.65億元。


　　A場保險股全線下跌，新華保險(滬:601336)、中國太保(滬:601601)挫2.6%，中國人壽　(滬:601628)跌2.3%，中國人保(滬: 601319)跌2%，中國平安(滬: 601318)跌1%。


　　國家金融監督管理總局要求金融機構全力提升理賠服務質效，確保應賠盡賠快賠。開通災害理賠綠色通道，多渠道受理報案，堅持「特事特辦、急事急辦」原則，最大限度優化簡化理賠流程和手續。目前，多家保險公司已經在受災地區開通了理賠綠色通道。

 

撰文：經濟通中國組

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