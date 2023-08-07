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【阿里預測】阿里季度料多賺24%，螞蟻整改落幕，聚焦分拆業務

07/08/2023

　　阿里巴巴(09988)將於本周四（10日）公布截至今年6月底的2024財年第一季業績。據《彭博》綜合券商預測，阿里首財季非公認會計準則淨利潤料介乎326.78億至458億元（人民幣．下同），以中位數374.77億元計，較2022年同期增長23.9%；季度收入預測中位數為2239.36億元，按年增長8.9%。

 

（資料圖片）

 

阿里啟動「1+6+N」變革 期待分拆業務有更多著墨

 

　　隨著人行於7月初對螞蟻集團及旗下機構罰款71.23億元，似乎意味著監管風暴塵埃落定；加上阿里早前宣布啟動「1+6+N」的組織變革，期待今次季績能在業務分拆計劃有更多著墨。大行普遍認為，儘管中國消費信心的整體復甦步伐仍然緩慢，但在集團持續改善淘寶和天貓的營運策略下，季度商品交易總額（GMV）增長將領先於此前預估。

 

　　富瑞上月將阿里目標價上調至183港元；其次是花旗和摩通，分別給出目標價145港元和135港元；高盛予130港元；華爾街投行Bernstein則在6月底時將阿里目標價削至96港元，評級亦降至「大市同步」，績前並未改變看法。

 

券商料阿里季度盈利勝預期 核心電商業務一年來首錄增長

 

　　巴克萊指出，阿里分拆為六大業務集團的重組工作已呈初步成效，據市場渠道評估，阿里的核心電商業務的GMV出現一年來的首次增長，包括淘寶和天貓的用戶參與、訂單數量和平均訂單價值等指標均有所改善，強調投資者對大型電商的補貼行動擔憂過度，季度利潤率或勝預期。

 

　　花旗亦認為，在「618」購物節的推動下，淘寶和天貓的GMV料勝預期。阿里首財季收入料按年升9.6%至2250億元，非通用會計準則盈利為373億元，利潤率為16.5%。由於全球速賣通（AliExpress）、餓了麼和高德地圖服務的反彈，國際商務和本地消費服務也可能呈現更好的趨勢。展望2024財年剩餘時間，阿里巴巴將進一步加大對中國商務業務的技術創新和用戶體驗參與度的投資，嚴格的成本管理及其他新舉措投資的進一步縮減，將支持更強勁的發展。

 

螞蟻被罰消除不明朗 券商料最快明年初重啟IPO

 

　　大摩的研報中指出，螞蟻遭到罰款，屬阿里股價正面催化劑，可視為整改的重要步伐，或整改的終結。該行更看好阿里基本面改善，及估值或資本回報吸引。雖然螞蟻自2021年起暫擱金融控股公司牌照計劃，但以最新發展情況衡量，或似乎正朝該方向邁進。

 

　　摩通指出，儘管螞蟻集團的估值從2020年招股時的3200億美元大減76%至780億美元，阿里美股股價亦跌逾70%，但認為阿里股價並未反映螞蟻集團的估值。鑑於阿里巴巴正進行架構重組，預料隨著監管環境開始正常化，螞蟻將於12至18個月內重啟IPO，相信將能成為阿里股價的催化劑。巴克萊看法較為進取，料螞蟻IPO有望在6至9個月內重啟。

 

　　對於螞蟻集團計劃回購最多7.6%的股份。富瑞認為回購有助改善其股份的流動性，以滿足股東的需求。市場預計螞蟻的估值介乎4000億至7000億元，以阿里持有的33%股權計算，螞蟻回購涉及的5671億元，相當於阿里每股美國存託股約10美元。

 

 

撰文：經濟通記者趙嘉駿

 

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