《神州經脈》外儲連續兩月小幅增，醫藥反腐啟動，博雷利今秋訪華

此前接連走高的權重板塊今日（7日）出現較大幅度回吐，加上醫藥股受反腐風暴打擊，滬綜指全日跌0.59%，收報3268.83點，深成指跌0.83%，創業板指更挫1%。

（資料圖片）

A股交投熱情難持久，兩市全日成交從萬億又再回落到8901億元（人民幣．下同），較上交易日下降15.2%。

人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日低開低走，收報7.1920，較上個交易日4時30分收盤價跌118點子，創7月24日以來兩周新低，全日在7.1857至7.1949之間波動。人民幣兌一美元中間價今報7.1380，較上個交易日升38點子，兩連升，上個交易日報7.1418。

今日新聞精選

1. 中國7月外匯儲備為32043億美元，略高於預期的32000億美元，較6月增加113億美元，增幅為0.35%，連續兩個月回升。7月末，黃金儲備1353.6億美元或6869萬盎司，較上月分別增加112.72億美元或74盎司，為連續第九個月增加。國家外匯管理局表示，2023年7月，受主要經濟體貨幣政策及預期、世界宏觀經濟數據等因素影響，美元指數下跌，全球金融資產價格總體上漲。匯率折算和資產價格變化等因素綜合作用，當月外匯儲備規模上升。中國經濟具有巨大的發展韌性和潛力，長期向好的基本面沒有改變，有利於外匯儲備規模繼續保持基本穩定。

2. 國家稅務總局6日再推出和優化五方面28條便民辦稅繳費舉措，重點聚焦支持民營企業為主體的廣大中小微企業和個體工商戶。中國人民大學朱青教授表示，本次措施為民營經濟實體「量身定做」，特別是「對符合條件、確有困難的民營企業發生欠稅，稅務機關輔導其制定清欠計劃，對按計劃繳納稅款的，暫不採取強制執行措施」，更彰顯稅務部門優化執法方式下的執法溫度。中央財經大學財政稅務學院院長樊勇表示，上述措施中專門增加了6條跨境稅收服務措施，以適應中國民營經濟發展過程中不斷增加的新涉稅需求，原本有這類需求的主要是跨國公司或大企業。

3. 7月中下旬以來，監管部門連續多次重磅發聲，表達對醫療反腐的行動和決心，被形容為近十來最強力醫療反腐風暴的全國醫藥領域腐敗問題集中整治工作近日全面啟動。山西太原及廣州等地都有醫學學術會議宣布延期或取消，而據不完全統計，廣東、廣西、陝西、江西、山西、浙江等多地醫院相繼發布通知要求醫務人員「自查」，將參加學術交流活動的情況詳細上報，主動清退收受的講課費、培訓費、研討費等不合理報酬。

4. 河南省會城市鄭州日前推出15條樓市新政，包括取消限售，結果反而導致業主密集在二手房市場掛牌放盤，更有業主降價甩賣。河南省政府則在近日印發持續擴大消費若干政策措施，提出落實新發放首套住房商業性個人住房貸款利率政策動態調整長效機制，對符合條件的城市，階段性放寬首套住房商業性個人住房貸款利率下限，銀行業金融機構應按照貸款合同中明確的利率重定價周期及調整方式，在利率重定價日及時調整存量房貸利率。

5. 內地京津冀及東北地區受風暴杜蘇芮的殘餘影響，暴雨成災。截至8月6日22時，強降雨已致吉林省舒蘭市14人死亡，1人失聯。河北全省受災人口222.29萬，截至8月5日12時，河北保定市因災死亡10人，失聯18人。再加上早前北京通報的，截至8月1日6時，強降雨造成11人遇難，此次洪澇災害至少已造成35人死亡。中央再預撥3.5億元支持京津冀及東北地區防汛救災工作，加上早前預撥資金，中央目前共已撥出5.2億元。

6. 內地疫情防控全面放開，暑期檔成績強勁，《消失的她》、《八角籠中》、《長安三萬里》、《封神》等電影的票房均突破十億元，而最新上畫的《孤注一擲》還未正式上映，三天點映票房已突破4.2億元，打破中國影史記錄，並於昨日（6日）刷新中國影史點映單日票房紀錄。

7. 《財新網》報道，深圳證監局7月末向轄區各券商及基金公司發布公募基金行業費率改革工作相關要求的通知，要求調降公募基金的證券交易佣金費率，這是監管層首次明確要求降低隱藏在公募基金淨值背後的隱性費用。據萬得的統計，若按通知要求交易佣金費率不得超過市場平均佣金費率水平的兩倍來粗略計算，降佣後的公募的證券佣金不得超過萬分之四的水平，也就是現在的一半。

8. 中國外交部長王毅昨日同歐盟外交與安全政策高級代表博雷利通電話。王毅表示，中方歡迎博雷利高級代表今秋率團訪華並舉行戰略對話，通過廣泛、深入交流為領導人會晤做好政治準備。博雷利今年已兩度推遲訪華。第一次是4月，他因感染新冠病毒押後行程；第二次是7月初，出發前一周接獲中方通知取消有關安排，外界相信與時任外長秦剛無法履職有關。

撰文：經濟通中國組

etnet財經‧生活app，一app在手，天下暢遊！► 立即下載