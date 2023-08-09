  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

國泰航空(00293)中期虧轉盈賺42.68億元，不派息

09/08/2023

　　國泰航空(00293)公布，截至今年6月底止中期，錄得股東應佔溢利42.68億元，去年同期錄虧損49.99億元，每股基本盈利61.5仙，不派息。


　　若撇除優先股部分，國泰航空上半年普通股股東應佔溢利為39.59億元，去年同期虧損52.99億元。
　　

　　期內，收益435.93億元，按年增1.35倍。

撰文：經濟通採訪組

etnet財經‧生活app，一app在手，天下暢遊！► 立即下載

返回香港要聞

相關資料 - 

異動股

異動股

09868

小鵬汽車－Ｗ

69.100

異動股

00020

商湯－Ｗ

1.690

異動股

01919

中遠海控

7.950

更多香港要聞

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 09868 小鵬汽車－Ｗ
  • 69.050
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 1.680
  • 01919 中遠海控
  • 7.980
  • 09866 蔚來－ＳＷ
  • 110.500
  • 09888 百度集團－ＳＷ
  • 141.300
股份推介
  • 00107 四川成渝高速公路
  • 2.430
  • 目標︰$2.52
  • 09961 攜程集團—Ｓ
  • 318.800
  • 目標︰--
  • 00321 德永佳集團
  • 1.260
  • 目標︰$1.36
  • 02486 普樂師集團控股
  • 5.280
  • 目標︰--
  • 01896 貓眼娛樂
  • 10.300
  • 目標︰$11.06
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 94.350
  • 00700 騰訊控股
  • 337.600
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 12.140
  • 00007 智富資源投資
  • 0.146
  • 00990 榮暉國際
  • 0.860
報章貼士
  • 00538 味千（中國）
  • 1.100
  • 目標︰--
  • 09869 海倫司
  • 9.120
  • 目標︰--
  • 00384 中國燃氣
  • 8.900
  • 目標︰$9.60
熱炒概念股
即時重點新聞

09/08/2023 12:08  《午市前瞻》恒指或試穿萬九但料升浪未完，理想不妨趁低吸納

09/08/2023 12:07  恒指半日跌10點報19173，碧桂園跌4%，中生製藥升5%

09/08/2023 12:11  國泰:擬於今年底前首次贖回及註銷9750萬股優先股

09/08/2023 12:13  九倉(00004)中期純利升11.2倍至7億元，派息0.2元

09/08/2023 12:22  【國安立法】呂世瑜就認罪但不獲減刑上訴，終院押後裁決

09/08/2023 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入７３﹒３億元，買盈富沽理想

09/08/2023 08:38  【大行炒Ｄ乜】海通首予體品股跑贏大市評級，理想獲大行升目標價

04/08/2023 10:56  《嚟緊炒Ｄ乜》金沙中國突破２５０周線，目標價４０﹒５５銀

09/08/2023 11:35  《財資快訊》美電穩報７﹒８１４０，一周拆息較上日跌３０基點

專題透視
人氣文章

新聞>香港要聞

國泰航空(00293)中期虧轉盈賺42.68億元，不派息
人氣文章

新聞>財經熱話

歐舒丹今早停牌，傳主席擬出價約每股35元提私有化
人氣文章

新聞>財經熱話

理想次季虧轉盈收入大增，大行齊升目標股價反急插，可趁機吸納？
品味生活
生活
人氣文章

時事要聞

郵輪碼頭研增巴士線 提供誘因吸引的士載旅客
人氣文章

健康解「迷」

浸大研究發現！異甘草素 + 化療藥有效抑制胰臟癌細胞，可望10年內臨床試驗
人氣文章

容我世說．張翠容

瑞典入北約再出障礙 ，棄中立埋禍端
DIVA CHANNEL
人氣文章

Art & Living

Who is Madame Song？「宋懷桂：藝術先鋒與時尚教母」展覽，320件作品訴說傳奇人物在中國藝術、電影、音樂及時尚領域的影響力
人氣文章

香港‧寶‧藏．Alex Lai

「她能在黑夜，給我太陽──獻給潘迪華」展覽：回溯潘迪華的另類藝術旅程
人氣文章

港女講男．妮洛

突然變得喜怒無常、熱衷打扮，會是偷食嗎？看清他出軌的4個徵兆！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
健康警號 | 下腹肚凸凸未必係肥！可能是內臟胃腸下垂！氣血不暢、便秘，更會引起宮寒、婦科病！每天5分鐘簡單動作即改善 新文章
人氣文章
慢性腎病患者染新冠可用Paxlovid口服藥嗎？中大：按腎功能調整劑量6成人病毒量大減
人氣文章
感情轉淡就要出軌？當與第三者的關係也變淡，是否又要再出軌、尋找另一寄託？
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 09/08/2023 16:25
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 09/08/2023 16:25
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 09/08/2023 16:25
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 09/08/2023 16:05
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
1分鐘學投資
最新專題
More
人氣文章香港要聞09/08/2023
國泰航空(00293)中期虧轉盈賺42.68億元，不派息
人氣文章國際動態09/08/2023
人幣超越美元歐元，成俄企對外經濟活動主要支付貨幣
人氣文章財經熱話09/08/2023
歐舒丹今早停牌，傳主席擬出價約每股35元提私有化
人氣文章財經熱話09/08/2023
理想次季虧轉盈收入大增，大行齊升目標股價反急插，可趁機吸納？
人氣文章FOCUS09/08/2023
【FOCUS】通縮通脹見仁見智，CPI折射需求轉變
人氣文章大行報告09/08/2023
【大行炒D乜】點揀體品股？汽車股邊隻好？一click入嚟就知道
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【萬勿錯過】陶冬看「2023年：政策轉變之年」— 足本重溫

【港古仔】呂法傳師傅繼續拆解電影神怪橋段！最恐怖又真實嘅港產鬼片係邊套？俾鬼上身「夾中指」可驅邪？靈體最驚入廟定係廟有最多靈體？

【etnet chill賞你】賞「星期一的布魯斯：​今天也不想上班盲盒」 或「星期一的布魯斯：ipad 保護套」

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金