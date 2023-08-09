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【洪灝策略】從英偉達狂飆，看均值回歸失靈（有片）

09/08/2023

　　「事出反常必有妖」，但若硬崩崩放在股票市場，輕則錯過升浪，重則頭破血流。思睿首席經濟學家洪灝於最新一集「洪灝策略」就指，投資者如企圖用均值回歸的棱鏡去看世界，一定是扭曲的，而億萬年一次的「10倍方差」事件幾乎每天都在金融市場上演。他並從英偉達狂飆及美股期權末日輪盛行，展望美股走勢。（去片）

 

 

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