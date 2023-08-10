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《午市前瞻》大市本周繼續萬九點爭持 創科勢將反覆尋底不宜沾手

10/08/2023

　　恒生指數半日報19062，跌183點或1%，主板成交近431億元。恒生中國企業指數報6550，跌63點或1%。恒生科技指數報4308，跌65點或1.5%。


　　恒指三大成交股份依次為創科實業(00669)、騰訊(00700)及阿里(09988)；創科實業收報77.8元，跌17.35元或18.2%，成交18.49億元；騰訊收報336.4元，跌0.8元或0.2%，成交15.26億元；阿里收報92.5元，跌1.6元或1.7%，成交14.58億元。國指三大成交股份依次為騰訊、阿里及理想汽車(02015)；理想汽車收報167.4元，跌0.3元或0.2%，成交7.56億元。科指三大成交股份依次為騰訊、阿里及理想汽車。


　　恒指兩大跌幅股份依次為創科實業及碧桂園(02007)；碧桂園收報1.04元，跌0.07元或6.3%，成交4.89億元。恒指兩大升幅股份依次為中聯通(00762)及中石油(00857)；中聯通收報5.67元，升0.18元或3.3%，成交1.55億元，盤中高見5.69元，最低見5.55元；中石油收報5.91元，升0.12元或2.1%，成交6.43億元。

 

(創科旗艦品牌MILWAUKE網頁截圖)

 

張智威：下周料18600至19500上落


　　恒指好消息如潮水退卻，中港疲弱的經濟狀況再度浮現，引發港股近期大幅調整，今早恒指繼續於19000點以上爭持。信誠證券聯席董事張智威向《經濟通通訊社》表示，預計今明兩日恒指將繼續在19000附近上落，市場一方面期待中央繼續出手，但內地經濟數據著實令人失望，加上碧桂園再度引發市場對內房債務問題的憂慮，市況跌不下亦升不上。他預期，本周過後，恒指將會於18600至19500爭持。


創科業績欠佳  市場轉吼其他績優股


　　創科實業公布，中期純利按年跌17.68%至4.76億美元，每股基本盈利26美仙，按年持平照派中期息95港仙。但股價今天低開11%後愈跌愈有，最多曾大挫超過20%。張智威指，雖然早前沽空機構直指創科業績造假，但始終造假與業績欠佳不能混為一談。


　　不過，創科業績令市場大失所望亦是不爭事實；張智威舉例指，早前銀行股、中資電訊股及車股等都受惠去年低基數效應，交出一份份眼前一亮的業績，但創科在同一條件下卻錄得純利急跌，對比起來相形見絀，引發沽壓。他預期創科後市將反覆尋底，現時亦難以估底，不建議貿然入市，有貨都應該要走。

 

創科股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

 

 

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