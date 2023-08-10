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日本央行政策調整對市政和企業債券市場有利

10/08/2023

　　日本央行上月突然進行的政策調整，對該國市政和企業債券來說是個好消息。


　　瑞穗銀行表示，本月日本各市政府發行的10年期債券孳息差距創紀錄地收窄。市政債務利率對企業債券起到了引導作用，這表明發行可能會繼續增加。


　　分析指，利率在央行調整孳息率曲線控制後上升，對新債券發行有利，包括長期債券在內的一級市場債券發行量可能會維持強勁。

 

撰文：經濟通市場國金組

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