日本央行政策調整對市政和企業債券市場有利
10/08/2023
日本央行上月突然進行的政策調整，對該國市政和企業債券來說是個好消息。
瑞穗銀行表示，本月日本各市政府發行的10年期債券孳息差距創紀錄地收窄。市政債務利率對企業債券起到了引導作用，這表明發行可能會繼續增加。
分析指，利率在央行調整孳息率曲線控制後上升，對新債券發行有利，包括長期債券在內的一級市場債券發行量可能會維持強勁。
撰文：經濟通市場國金組
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10/08/2023
日本央行上月突然進行的政策調整，對該國市政和企業債券來說是個好消息。
瑞穗銀行表示，本月日本各市政府發行的10年期債券孳息差距創紀錄地收窄。市政債務利率對企業債券起到了引導作用，這表明發行可能會繼續增加。
分析指，利率在央行調整孳息率曲線控制後上升，對新債券發行有利，包括長期債券在內的一級市場債券發行量可能會維持強勁。
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|備註：
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本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 10/08/2023 12:14
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 10/08/2023 12:14
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 10/08/2023 12:14
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 10/08/2023 11:55
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