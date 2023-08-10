  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

《神州經脈》美國限制對華高科技投資，日韓英美等出境團解禁

10/08/2023

　　市場屏息以待美國最新通脹數據，A股早盤跟隨外圍股市偏軟，汽車、消費板塊領跌，能源股走高，券商股午後拉漲，滬綜指全日（10日）先跌後升，收揚0.31%，報3254.56點，深成指揚0.1%，創業板指升0.47%。兩市全日成交萎縮至6942億元（人民幣．下同），按日減少5.8%，再創7月24日以來新低，陸股通淨流出近26億元，連續第四日流出。

 

中國最新開放的出境旅行團目的地，包括日本、南韓、美國、英國等78個國家和地區。（資料圖片）

 

　　人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日低開低走，收報7.2072，較上個交易日4時30分收盤價跌83點子。全日在7.2031至7.2143之間波動。人民幣兌一美元中間價今報7.1576，較上個交易日升12點子，止兩連跌，上個交易日報7.1588。

 

今日新聞精選

 

1. 文旅部公布第三批恢復出境團體遊的國家和地區，即日起恢復全國旅行社及在線旅遊企業經營赴相關國家和地區團隊遊和「機票＋酒店」業務。名單上78個國家和地區包括日本、南韓、美國、英國、德國、澳洲及印度等。加上此前第一批和第二批名單的60個國家和地區，目前已恢復出境團隊遊的國家和地區已增至138個。中國外交部發言人表示，自今年2月以來，中方分批試點恢復中國公民出境團隊旅遊，總體實施情況良好，希望出境遊客做好行前準備，注意自身安全，增強安全文明健康出行意識，開開心心旅遊，平平安安回家。

 

2. 美國拜登政府發布對華投資限制令，規管美國企業對中國一些半導體、量子計算和人工智能公司的投資，但不包括對中國股票和債券的投資組合投資，而限制範圍包括香港和澳門特別行政區。中國駐美大使館批評美國新投資限制將嚴重損害中美企業和投資者的利益。中國商務部表示，美方此舉影響企業正常經營決策，破壞國際經貿秩序，嚴重擾亂全球產業鏈供應鏈安全。中國外交部則表示，中方強烈不滿、堅決反對，已向美方提出嚴正交涉。

 

3. 美國日益收緊對中國的高科技出口，中國互聯網巨頭正爭相採購英偉達（Nvidia，又稱輝達）的晶片。英國《金融時報》引述消息人士報道，百度、字節跳動、騰訊和阿里巴巴已向英偉達下達價值10億美元的訂單，採購10萬塊A800晶片，將於今年交付，同時購買了價值40億美元的顯示晶片，將於明年交付。A800晶片是英偉達在去年針對拜登政府的出口管制而推出的、專供中國市場的晶片。

 

4. 隨著醫藥反腐深入，今年已有多家IPO藥企撤材料。數據顯示，今年截至8月9日，滬深交易所合計12家醫藥公司終止IPO，其中滬市主板2家，科創板4家，創業板6家，包括科創板IPO企業榮盛生物，滬市主板IPO企業漢王藥業，創業板申報企業力捷迅、致善生物等。這些撤單的企業在被問詢的過程中，都重點提及了銷售費用的問題。另外，Wind數據統計，截至目前，還有71家醫療健康企業IPO在審或已披露待審核。

 

5. 彭博分析師在一份報告指出，碧桂園危機帶來的衝擊可能比恒大還要大，指碧桂園目前在建項目高達3121個，居全國房企之冠，且碧桂園目前有超過65萬套預售房屋，意味最多65萬個家庭會因為碧桂園債務問題而受到嚴重影響。而碧桂園主打三四線城市市場，碧桂園債務危機將進一步削弱三、四線城市購房者的信心。另外，彭博引述知情人士透露，中國證監會的公司債券部門計劃明日（11日）上午與一些房地產開發商和金融機構召開房地產市場線上會議。不過，本周發生離岸債逾期付息的碧桂園未被邀請參加該會議。中證監未有就報道內容作出回應。

 

6. 網傳浙江杭州新東方全部校區近日停課，起因是遭到抖音「打假」博主「鐵頭懲惡揚善」舉報違規進行學科培訓。杭州新東方工作人員今日向內媒回應指出，因接教育部門要求，全部校區均已從7日下午起關停，暫不清楚復課時間。杭州市教育局表示，已接到舉報人提交的材料，正在核查涉及新東方的相關情況。

 

7. 中國汽車工業協會發布，7月中國汽車產銷分別完成240.1萬輛和238.7萬輛，環比分別下降6.2%和9%，同比分別下降2.2%和1.4%。1-7月，汽車產銷分別完成1565萬輛和1562.6萬輛，同比分別增長7.4%和7.9%，累計產銷增速較1-6月均回落1.9個百分點。7月，乘用車產銷分別完成211.5萬輛和210萬輛，環比分別下降4.7%和7.4%，同比分別下降4.3%和3.4%。1-7月，乘用車產銷分別完成1339.7萬輛和1336.8萬輛，同比分別增長6%和6.7%。

 

8. 海關總署廣東分署公布，1-7月，廣東外貿進出口4.55萬億元，同比下降1.1%，降幅較1-6月收窄0.2個百分點，佔全國外貿比重19.3%，其中出口3萬億元，創歷史同期新高，增長3.1%；進口1.55萬億元，下降8.2%。7月，廣東外貿進出口6942.8億元，同比增長0.1%，其中出口4472.6億元，增長0.4%；進口2470.2億元，下降0.4%。1-7月，廣東電動載人汽車、鋰電池、太陽能電池出口分別增長570.8%、23.9%、44%；廣東進口原油、天然氣和煤炭等能源產品695.1億元，增長30%。

 

撰文：經濟通中國組

 

etnet榮膺HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁設計嘉許計劃」三項金獎！► 了解詳情

返回中國故事

相關資料 - 

A股

滬深300指數

3,975.72

最大成交額股票

深300059

東方財富 #

16.970

最大成交額股票

滬511880

銀華日利

101.178

更多中國故事

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 09868 小鵬汽車－Ｗ
  • 67.900
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 1.650
  • 01919 中遠海控
  • 7.990
  • 09866 蔚來－ＳＷ
  • 106.200
  • 09888 百度集團－ＳＷ
  • 140.600
股份推介
  • 00753 中國國航
  • 6.460
  • 目標︰$7.05
  • 00384 中國燃氣
  • 8.680
  • 目標︰$9.56
  • 00107 四川成渝高速公路
  • 2.470
  • 目標︰$2.52
  • 09961 攜程集團—Ｓ
  • 326.400
  • 目標︰--
  • 00321 德永佳集團
  • 1.260
  • 目標︰$1.36
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 94.300
  • 00700 騰訊控股
  • 339.800
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 12.080
  • 00007 智富資源投資
  • 0.150
  • 00990 榮暉國際
  • 0.870
報章貼士
  • 01072 東方電氣
  • 9.880
  • 目標︰$11.70
  • 01024 快手－Ｗ
  • 69.150
  • 目標︰$72.50
  • 02600 中國鋁業
  • 3.850
  • 目標︰$4.30
熱炒概念股
即時重點新聞

10/08/2023 16:13  恒指全日升2點報19248，中聯通升3.3%，創科瀉逾17%

10/08/2023 16:44  《盤後部署》恒指守穩19000有望反彈，創科借勢急插不妨低吸

10/08/2023 16:10  《本港樓市》傳內地一家金融機構夥兩財團合力收購交易廣場第3座

10/08/2023 15:55  【國際要聞】颱風卡努登陸韓國逾萬人避險，海陸空交通大停頓

10/08/2023 15:19  滙豐上半年批出個人貸款額按年錄雙位數增長

10/08/2023 17:46  【北水炒Ｄ乜】淨流入１７﹒７６億元，買友邦沽中電信

10/08/2023 08:28  【大行炒Ｄ乜】大行對中資電訊股看法不一，國泰績後獲睇好

04/08/2023 10:56  《嚟緊炒Ｄ乜》金沙中國突破２５０周線，目標價４０﹒５５銀

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

《神州經脈》美國限制對華高科技投資，日韓英美等出境團解禁
人氣文章

新聞>財經熱話

【績優尋寶】中聯通增派中期息，百勝中國盈利倍升，齊獲大行唱好都可吼？
人氣文章

新聞>財經熱話

彭博分析師：碧桂園危機衝擊料比恒大更大
品味生活
生活
人氣文章

食療新意思．陳沛思

立秋暑濕+涼冷氣積聚寒氣！夏秋交界易患腸胃病、失眠！推介祛濕安神「節瓜茨實桂圓杞子雞腳湯」
人氣文章

缸邊隨筆．石鏡泉

跟股神買美債？
人氣文章

行政人員

新官上任急於改革不再適用？推內部廣播節目與員工對話！輝瑞新舵手：「貼地」關心才能共進退！
DIVA CHANNEL
人氣文章

性治療師手記．古錦榮

感情轉淡就要出軌？當與第三者的關係也變淡，是否又要再出軌、尋找另一寄託？
人氣文章

我單身但我快樂．Ayu 阿愚

「花盡時間去感動一個人，卻敗給新相識的他」愛情世界從來不是先到先得，也沒有真正的公平
人氣文章

夢囈之上．林靖風 Cyrus Lamprecht

專訪臺灣組合好樂團：「心裏知道家的方向，是很踏實的。」
健康好人生 Health Channel
人氣文章
瞓醒即睇手機原來好傷腦！專家爆3種對大腦有害壞習慣！即睇自己做過幾多項 1
人氣文章
威院設HEART Team速治重症冠心病有成效！縮短轉介流程加快流轉，留院、死亡率齊跌
人氣文章
168、生酮以外的人氣飲食法！「蛋白質減重法」：不節食兩星期都能輕鬆減磅？2個食譜在家自製高蛋白餐！
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 10/08/2023 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 10/08/2023 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 10/08/2023 18:20
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 10/08/2023 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
練好基本功
最新專題
More
人氣文章中國故事10/08/2023
《神州經脈》美國限制對華高科技投資，日韓英美等出境團解禁
人氣文章財經熱話10/08/2023
【績優尋寶】中聯通增派中期息，百勝中國盈利倍升，齊獲大行唱好都可吼？
人氣文章財經熱話10/08/2023
彭博分析師：碧桂園危機衝擊料比恒大更大
人氣文章財經熱話10/08/2023
【收市短打】港股緊守萬九關惟成交再縮，李澤銘：要扭轉跌勢不容易！（有片）
人氣文章中國故事10/08/2023
網傳深圳近15萬套房貸斷供，深圳金監部門斥謠言
人氣文章FOCUS10/08/2023
【FOCUS】限三大領域對華投資，遏金融流動首出招
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【萬勿錯過】陶冬看「2023年：政策轉變之年」— 足本重溫

【港古仔】拆解電影神怪橋段(下集)！《南洋十大邪術》用火驅鬼得唔得？《我左眼見到鬼》俾鬼上身「夾中指」可驅邪？靈體最驚入寺廟？《凶榜》點解被譽為最恐怖又真實嘅港產鬼片？

【etnet chill賞你】賞「星期一的布魯斯：​今天也不想上班盲盒」 或「星期一的布魯斯：ipad 保護套」

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金