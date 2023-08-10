彭博分析師：碧桂園危機衝擊料比恒大更大

碧桂園(02007)本周兩筆離岸債逾期還息，引爆流動性危機，外界不少人將碧桂園的情況和另一龍頭恒大(03333)相提並論，不過有分析師指出，碧桂園危機帶來的衝擊可能比恒大還要大。



彭博分析師在報告指，碧桂園目前在建項目高達3121個，居全國房企之冠，是第二名龍湖集團(00960)的接近三倍，而恒大目前在建項目只有778個，是碧桂園的四分之一。碧桂園目前有超過65萬套預售房屋，意味著最多65萬個家庭會因為碧桂園的債務問題而受到嚴重影響，報告以平均三年的樓房完工時間計算，預測碧桂園在2024年年底前都要承受交付預售房的壓力。



報告又指，碧桂園主打三四線城市市場，公司項目遍及全國超過1400個城鎮，報告認為碧桂園的債務危機將進一步削弱三、四線城市購房者的信心，而這些城市本就存在人口淨流出、庫存供應過剩和價格下行壓力等問題，報告擔憂這些城市即使推出政策刺激樓盤銷售，提振空間亦有限。



報告警告和碧桂園業務性質相似的雅居樂(03383)亦可能有流動性問題，雅居樂在需求疲軟、價格低迷的較小城市同樣擁有巨大的業務敞口，其七成土地儲備都在這類不景氣地區，公司之前通過配股募資，已表明其流動性壓力加劇。

撰文：經濟通中國組

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