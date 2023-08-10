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【高息定存】銀行上調定存息搶銀債退款，建行亞洲7天最高20厘

10/08/2023

　　銀色債券涉資約172億元向隅退款將於下周五（18日）退還，多間本地銀行今日（10日）上調港元定存息搶佔資金，招商永隆銀行分別上調6個月、9個月及12個月港元定存利率至均為高達4.5厘，適用於一點通存款利率，可以現有資金承造，而工銀亞洲的1個月及3個月港元定存亦高達4.6厘，適用於全新「綜合戶口」、「e時代」、「理財金戶口」之客戶，透過分行辦理。

 

（資料圖片）

 

　　對於存額由100萬至約500萬元的客戶，建行亞洲亦上調1個月、2個月及3個月港元定存利率至3.45厘、3.65厘及4.35厘，適用於新舊客戶以新資金承造，透過分行辦理。

 

　　另外，虛擬銀行富融銀行上調3個月港元定存利率至4厘，起存額僅為1元，適用於新舊客戶以新舊資金辨理。

 

　　而在短息方面，建行亞洲提供7天港元定存年息高達20厘，入場費為50萬元；恒生銀行7天港元定存年息高達10.9厘，入場費為1萬元；滙控7天港元定存年息高達10厘，入場費為1萬元。

 

　　表列各大銀行定存息率：

http://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/depositrate_hkd.php

 

撰文：經濟通採訪組

 

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