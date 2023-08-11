  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

碧桂園(02007)料中期虧損最多550億人幣

11/08/2023

　　碧桂園(02007)公布，預期截至6月30日止中期淨虧損介乎約450億至550億元(人民幣．下同)，去年同期淨利潤約19.1億元。


　　該集團指，預計淨虧損主要是由於房地產行業銷售下行影響，導致房地產業務結轉毛利率下降，物業項目減值增加；以及外匯波動造成預期淨匯兌損失所致。該集團指，首7個月權益銷售金額1408億元，同比下降35%，較2021年下降61%；7月權益銷售金額121億元，連續第四個月環比下降，同比下降60%，較2021年下降78%。
　
成立以來最大困難
　
　　該集團指，遇到了自成立以來最大的困難，房地產行業經過這一輪的深刻調整，終將回歸健康平穩發展的軌道。至於主席兼控股股東楊惠已通過借款、增持股票、購買債券、以股代息等方式合計支持約386億元，且從未減持股票。該集團指，連同合營企業和聯營公司今年預計總交付近70萬套房屋。該集團指，在其融資性現金流持續淨流出情況下，仍盡力安排境內外融資本息的償付。截至去年底，淨資產約3096億元，總權益可售資源約1.2萬億元，將盡最大努力造好銷售，努力盤活酒店、寫字樓及商舖等沉澱資產，同時加強內部管控，進一步精簡組織、減少行政管理費用開支。


　　該集團預期於8月下旬公布業績。

etnet財經‧生活app，一app在手，天下暢遊！► 立即下載

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

09868

小鵬汽車－Ｗ

65.150

異動股

00020

商湯－Ｗ

1.580

異動股

01919

中遠海控

7.900

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 09868 小鵬汽車－Ｗ
  • 65.300
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 1.580
  • 01919 中遠海控
  • 7.910
  • 09866 蔚來－ＳＷ
  • 102.700
  • 09888 百度集團－ＳＷ
  • 138.300
股份推介
  • 01171 兗礦能源
  • 11.860
  • 目標︰$13.79
  • 00753 中國國航
  • 6.410
  • 目標︰$7.05
  • 00384 中國燃氣
  • 8.470
  • 目標︰$9.56
  • 00107 四川成渝高速公路
  • 2.480
  • 目標︰$2.52
  • 09961 攜程集團—Ｓ
  • 319.600
  • 目標︰--
人氣股
  • 03690 美團－Ｗ
  • 137.900
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 96.050
  • 00700 騰訊控股
  • 335.800
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 11.980
  • 00007 智富資源投資
  • 0.163
報章貼士
  • 01992 復星旅遊文化
  • 8.980
  • 目標︰$12.00
  • 01378 中國宏橋
  • 7.290
  • 目標︰$8.40
  • 01913 普拉達
  • 55.600
  • 目標︰$60.50
熱炒概念股
即時重點新聞

11/08/2023 07:50  《國金頭條》7月CPI增幅低預期，再證通脹減速，美股重回升勢

11/08/2023 07:53  【企業盈警】碧桂園(02007)料中期虧損最多550億人幣

11/08/2023 07:53  阿里巴巴(09988)首季度純利343億人幣，升51%

11/08/2023 07:54  滙控(00005)港英共再斥2.8億元回購447萬股

11/08/2023 07:54  李寧(2331)半年賺21.2億人幣跌3.1%，息36.2分

11/08/2023 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入１７﹒７６億元，買友邦沽中電信

11/08/2023 07:55  【大行炒Ｄ乜】永利績後獲提升目標價，碧桂園目標價遭狠劈半

11/08/2023 09:40  《財資快訊》美電升報７﹒８１９５，隔夜拆息較上日飆至３﹒５％

專題透視
人氣文章

新聞>大行報告

【大行炒D乜】永利績後追揸沽？大行教路唔使估
人氣文章

新聞>市場動向

「黃金時代展覽暨高峰會」2023 正式開幕
人氣文章

新聞>開市Good Morning

溫鋼城：看好科技股業績，惟大市短期難突破20300點
品味生活
生活
人氣文章

吾港吾知．吾港吾知

【港古仔】拆解電影神怪橋段(下集)！《南洋十大邪術》用火驅鬼得唔得？《我左眼見到鬼》俾鬼上身「夾中指」可驅邪？靈體最驚入寺廟？《凶榜》點解被譽為最恐怖又真實嘅港產鬼片？
人氣文章

娛樂情報

ERROR四子首次擔正電影《陰目偵信》！出絕招谷票房派阿Dee何啟華露絕密部位
人氣文章

娛樂情報

吳大強激罕曬新舊全家福！出賣吳偉豪萌樣
DIVA CHANNEL
人氣文章

我單身但我快樂．Ayu 阿愚

「《Barbie芭比》：一套成年人才看懂的電影」從討好別人到善待自己，是我們一輩子的修行
人氣文章

時裝延想．Nadia Tang

「粉紅色穿搭」席捲全球！從衣服、飾物到手袋，一探Barbie為我們帶來的時尚靈感
人氣文章

識食Hea住瘦．曾欣欣

香口膠含阿斯巴甜？3 Steps簡易睇真香口膠有沒有代糖或致癌物！選擇哪些成分較安全？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
健康警號 | 下腹肚凸凸未必係肥！可能是內臟胃腸下垂！氣血不暢、便秘，更會引起宮寒、婦科病！每天5分鐘簡單動作即改善
人氣文章
高膽固醇警號響起？別忽略三酸甘油脂！4個飲食習慣全方位Mon住
人氣文章
數mRNA 疫苗3大害
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 11/08/2023 11:06
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 11/08/2023 11:06
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 11/08/2023 11:06
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 11/08/2023 10:50
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
1分鐘學投資
最新專題
More
人氣文章國際動態11/08/2023
尼日爾局勢惡化，美歐撐西共體對叛軍採取行動
人氣文章大行報告11/08/2023
【大行炒D乜】永利績後追揸沽？大行教路唔使估
人氣文章市場動向11/08/2023
「黃金時代展覽暨高峰會」2023 正式開幕
人氣文章開市Good Morning11/08/2023
溫鋼城：看好科技股業績，惟大市短期難突破20300點
人氣文章財經熱話11/08/2023
中國恒大旗下恒大地產發債券年報，同樣資不抵債
人氣文章財經熱話11/08/2023
碧桂園(02007)料中期虧損最多550億人幣
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【萬勿錯過】陶冬看「2023年：政策轉變之年」— 足本重溫

【港古仔】拆解電影神怪橋段(下集)！《南洋十大邪術》用火驅鬼得唔得？《我左眼見到鬼》俾鬼上身「夾中指」可驅邪？靈體最驚入寺廟？《凶榜》點解被譽為最恐怖又真實嘅港產鬼片？

【etnet chill賞你】賞「星期一的布魯斯：​今天也不想上班盲盒」 或「星期一的布魯斯：ipad 保護套」

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金