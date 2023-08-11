阿里季績勝預期大行齊祝福，有貨無貨點部署？

阿里巴巴(09988)昨日(10日)公布季績，截至6月底止首財季純利升51%至343億人民幣，經調整純利增48%至449億人民幣，收入增14%至2342億人民幣，三者均勝市場預期，績後獲大行齊唱好，其中富瑞最牛，升目標價至181元。阿里昨晚於美股率先受刺激，曾高見101.84美元，收報99.21美元，升3.6%。今日(11日)於港股亦高開3%，最多逆市升近4%，半日仍升逾2%收報96.6元，愈來愈接近100元大關，若想吸納應如何部署呢？

（阿里巴巴官網媒體資料庫）

首財季純利升51%至343億人幣 經調整純利增48%至449億





阿里巴巴截至6月30日止第一季純利按年升50.98%至343.3億人民幣，好過預期的271.65億人民幣。經調整純利按年增48%至449.22億人民幣，大勝預期的358.81億人民幣；期內收入按年增14%至2341.56億人民幣，同樣好過預期的2232.41億人民幣。經營利潤424.9億人民幣，按年增70%，經調整EBITA按年增32%至453.71億人民幣。

六大業務集團當中，淘寶天貓集團收入達1149.53億人民幣，按年增12%，當中核心業務中國商業零售收入升13%至1098.28億人民幣。國際數字商業集團收入按年增41%至221.23億人民幣，零售商業整體訂單按年增長約25%。本地生活集團收入按年增30%至144.5億人民幣，期內外賣平台餓了麼GMV(商品交易總額)錄按年增長，主要受惠於消費者需求改善、活躍商家數量增加以及配送能力提升所帶來的強勁訂單增長。菜鳥集團收入按年增34%至231.64億人民幣，主要受國際物流履約解決方案服務以及國內消費者物流服務的收入增加所帶動。阿里雲智能及大文娛集團收入分別按年增4%及36%，達251.23億及53.81億人民幣。

阿里：架構重組令各項業務展現活力 商家從其他平台來淘寶趨勢明顯



阿里巴巴董事長兼首席執行官張勇表示，隨著集團持續推進架構重組，各項業務開始展現出新的活力，阿里也收穫了一個業績穩健的季度，而上季度宣布的六大業務集團融資計劃正在穩步推進。至於雲服務，公司正消化疫情後有關需求減少的影響，包括遠程辦公、在線教育等需求均較疫情期間低，此為影響增速的重要因素，而作為雲服務提供商，阿里要讓所有的人工智能公司和他們的模型來使用阿里雲低成本且高性能的基礎設施。集團首席財務官徐宏則指，由於蓬勃的業務勢頭以及各業務對運營效率的關注，集團在過去一個季度取得了強勁的財務表現。得益於持續產生的強大自由現金流，本季度集團回購了價值31億美元的美國存託股。

淘天集團首席執行官戴珊指，中國經濟正在緩慢復甦，政府也投入大量措施刺激消費，在面對宏觀不確定性時，淘天更需要繼續擴大用戶及商戶規模，以確保中長期盈利能力和市場份額。6月份淘寶App日均活躍用戶(DAU)按年增長6.5%。同時，其他平台商家轉到淘寶天貓的趨勢拉動部分增長，天貓新增商家數量按年增長75%，季度日均活躍廣告付費商家數按年增長超過20%。商家將淘寶視作經營全生命周期和用戶全生命周期的唯一平台，從其他平台來淘並進行長期穩定經營的趨勢明顯。

富瑞：季績勝預期升目標價至181元 大摩：業務正復甦列首選股

富瑞發表研報指，阿里截至6月30日止首財季業績超出預期，總收入按年增長14%至2340億人民幣，優於該行及市場預期，經調整後EBITDA按年增長27%至521億人民幣，其非通用會計準則(Non-GAAP)純利達447億人民幣，高於市場及該行預期。儘管宏觀環境存在不確定性，淘寶7月份的DAU(日活躍用戶數)增長速度較6月份更快，而且商家支付廣告費用的增長速度令人印象深刻，其他業務亦呈現快速增長態勢，將美股目標價由183美元升至187美元，港股目標價由177港元升至181港元，維持「買入」評級。





摩根士丹利指，阿里截至6月底止首財季客戶管理收入(CMR)按年增長10%，超市場和該行預期，可見集團正在復甦，但由於宏觀經濟持續疲軟，復甦軌跡尚不確定。然而，相信以回報為中心的良性核心投資周期，以及其他新業務虧損減少，將共同支持阿里的盈利增長前景。看好阿里CMR增長強勁、盈利前景正面、資本配置策略堅定，以及監管壓力減少，估值具吸引力，維持美股「增持」評級，目標價150美元，重申為該行首選股。

大和：有多項催化劑升目標價至151元 高盛：收入盈利勝預期

大和指，阿里首季非公認會計準則淨利潤較該行預期高22%，主要基於菜鳥、本地生活服務及數碼媒體與娛樂業務虧損小於預期。基於健康的用戶增長及用戶參與改善，相信阿里市佔流失情況未來將逐步放緩。阿里有多項股價催化劑，包括人工智能模型商業化，透過阿里雲把人工智能服務變現，以及把阿里雲、盒馬鮮生及菜鳥等分拆上市。上調其現財年起三個財年的每股盈利預測3%至10%，反映新業務虧損低於預期，目標價由142元升至151元，維持「買入」評級。



高盛指，阿里巴巴截至6月底止首財季收入及盈利勝預期，淘寶天貓集團CMR按年增長10%，高於該行及市場預期的中至高單位增幅水平，國際數字商業、本地生活、菜鳥收入強勁增長，虧損大幅收窄。展望未來，預計投資者將關注近期國內消費趨勢、9月底止第二財季CMR及平台成交總額(GMV)前景等，給予確信「買入」評級，目標價130元。



中金稱，在組織變革激勵下，阿里各業務集團普遍展現出更積極的狀態和更強的增長動能。上季菜鳥和數字文娛集團調整EBITA轉正，國際數字商業和本地生活集團在高收入增長下顯著減虧，這主要得益於效率改善、經營槓桿改善和各業務集團獨立後有更強的盈利訴求。後續利潤端改善確定性或強於收入端，疊加公司持續回購股份，EPS(每股盈餘)增長彈性或更高，維持「跑贏行業」評級，目標價137元。

溫鋼城：業績不錯股價硬淨 回至92元可趁低吸



今日《開市Good Morning》節目請來iFAST Global Markets副總裁溫鋼城，他指阿里業績表現不錯，營收、經調整純利及自由現金等都「交到貨」，市場應該滿意。但他補充，需留意踏入第三季內地經濟轉差，會影響對阿里信心，可能成為股價於約100元出現阻力的藉口；而過去升至102至103元也往往遇阻。有貨可續持有，或可待升至100元，無貨則可分段吸納。雖然近期影響大市的壞消息多，連示範性民企內房碧桂園(02007)都爆出未能還債，加上日前美國總統拜登簽了「禁投令」，但阿里最多也只跌至92元，若回至該處不妨趁低吸納。

（《開市Good Morning》節目截圖）

溫鋼城補充指，阿里雲業務以往表現不錯，雖然之前曾傳出上海公安廳洩漏個人資料涉及阿里雲，但官方機構仍照用其服務。不過，阿里上季雲智能收入僅按年增4%，因不止很多平台經濟公司包括騰訊(00700)會做雲業務，連電訊商中移動(00941)、中電信(00728)及中聯通(00762)也有雲業務，競爭實在很大，惟阿里始終是其中一個龍頭，較容易接觸其合適客戶，未來增長可能會加快，但要給予時間。

阿里半日收市升2.44%報96.6元，最多升3.87%至97.95元，成交40.02億元。其他科技股則普遍隨大市下跌，騰訊(00700)跌0.94%報336.6元，美團(03690)跌2.41%報137.6元，京東(09618)跌0.94%報147.7元，百度(09888)跌1.28%報138.8元，網易(09999)跌3%報165.2元，小米(01810)跌0.83%報11.98元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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